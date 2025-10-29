“El Demonio” García estará en todas las audiencias

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
El futbolista uruguayo Diego Gonzalo “El Demonio” García Cardozo, actual jugador de Peñarol de Montevideo, estuvo presente en la primera audiencia del juicio oral que se le sigue por un presunto caso de abuso sexual, en 2021, cuando siendo futbolista de Estudiantes participó de una fiesta en una vivienda del barrio El Rodeo, donde había otros deportistas y varias mujeres. Además se confirmó que se quedará en la Ciudad hasta que termine el debate.
Precisamente, ayer la denunciante, que es representada por el abogado Marcelo Peña, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, representado por el juez Ezequiel Medrano, previo a que retiraran al imputado de la sala, y se quebró en llanto al describir la mecánica previa al ataque.
En ese punto, refirió un golpe en el pómulo que habría recibido producto de un forcejeo contra la pared.
“Perdí las ganas de progresar y vivir, mi familia también, eso es lo que más me duele”, señaló apesadumbrada.
Luego testificaron dos amigos a los que ella recurrió al momento de salir del baño y llamó para que la fueran a buscar.
Según voceros del caso, en ese momento mencionaron lo que ella -angustiada- les refirió.
Estas dos personas mencionaron que la llevaron enseguida a un hospital y que llamaron a sus padres.
También declararon dos amigas que estaban con ella y que la vieron dentro del baño llorando, pero lo llamativo fue que subestimaron en ese momento la situación, porque no les había comentado nada de lo sucedido.
Respecto de García, en líneas generales se supo que mantuvo una postura impertérrita, aunque en algunos pasajes demostró lo incómodo de la situación que afronta.
Hoy, en la segunda jornada del proceso, se espera la declaración de los padres de la joven y luego será el turno de los primeros futbolistas. Dijeron que se trata de Darío Sarmiento y Luciano Squadrone.
