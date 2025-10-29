A Santilli le gusta la idea de ser gobernador

El diputado electo de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli sostuvo ayer que “le gustaría ser gobernador” de la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, señaló que “la reforma” y “las ideas del cambio”, que promueve el Gobierno del presidente Javier Milei, “lo motiva” a ser mandatario provincial porque le gustaría implementar ese mismo plan en el distrito bonaerense.

“Por supuesto que me gustaría ser gobernador porque me gustaría llevar esta reforma, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer corto: tiene el 38% de la población y el 35% de Producto Bruto Interno. Es la primera en cabeza de ganado de la Argentina, primera en soja y en trigo y segunda en maíz”, enumeró Santilli.

Por otra parte, resaltó también se trata de un distrito con los principales puertos y es líder de la industria en general, particularmente, en el área automotriz. “Además, tiene el segundo polo petroquímico de Latinoamérica”, agregó.

“Esa Provincia está ahí y puede generar laburo, puede salir adelante y vivir más tranquila. Esa pelea me gusta darla”, aseguró el electo diputado nacional.

Ya durante los festejos del domingo por la noche, tras conocerse los resultados de las elecciones, Cristian Ritondo postuló a Santilli como candidato de su espacio para 2027 y así volver a tener el control del territorio que le perteneció a María Eugenia Vidal en el período de 2015 a 2019. “Es nuestro candidato a gobernador de la Provincia”, afirmó Ritondo en medio de la celebración del búnker libertario.