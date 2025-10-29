La causa por otra tragedia vial cambia de instancia

Por pedido del fiscal de instrucción Fernando Padovan, la causa que investiga la muerte de dos músicos en Melchor Romero y, las graves heridas que sufrió un amigo de las víctimas, los tres embestidos por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, fue elevada a juicio oral y público por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a “las víctimas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”

Según fuentes oficiales, al no mediar oposición de los abogados del imputado, identificado como Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, el juzgado de garantías de Pablo Raele dispuso sin más trámite la prosecución del proceso y el cambio de instancia.

Sobre la materialidad ilícita dijo el fiscal Padovan: “De acuerdo a las constancias obrantes en autos, se encuentra acreditado legalmente que en la ciudad de La Plata, en condiciones climáticas favorables y con iluminación artificial que no afectaba la visibilidad, en horas de la noche del día 19 de mayo del corriente año, aproximadamente a las 23.30 horas, las víctimas Franco Agustín Giampieri, Axel Geremías Martínez y Esteban Omar Acosta se desplazaban caminando por la Avenida 520 entre calles 161 y 162, en sentido hacia el centro de La Plata”.

El titular de la UFI 12 agregó que “uno de ellos empujaba una motocicleta marca Honda, modelo Wave, dominio 615 DYH, luego de haberse reunido en el domicilio de la víctima Acosta, sito en calle 523 entre 163 y 164, donde previamente habían ensayado música”.

En su requerimiento, Padovan aseguró que al volante iba Duarte, acompañado de otra persona, siendo captado por distintas cámaras.

“Bajo estos parámetros, y como consecuencia de la conducta disvaliosa, temeraria e imprudente del acusado (...), quien nada tenía que le impidiera actuar con cuidado salvo su temeridad, se produjo el impacto por alcance” con los resultados de mención describió Padovan.

Sobre la actitud del imputado, el fiscal indicó que se dio a la “fuga raudamente del lugar con el fin de lograr su impunidad, sin asistir ni socorrer a las víctimas, abandonándolas a su suerte, con total desprecio por el bien jurídicamente protegido: la vida”.