Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |EN DICIEMBRE EL GOBIERNO LLAMARÁ A EXTRAORDINARIAS

El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores

El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores

Archivo

29 de Octubre de 2025 | 02:49
Edición impresa

El presidente Javier Milei recibirá mañana a al menos 15 gobernadores para comenzar a discutir los proyectos de reformas “de segunda generación” que impulsa la gestión libertario, luego de su amplio triunfo electoral.

“Los van a recibir Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán”, confirmaron fuentes oficiales sobre la reunión que se realizará en torno a las 17.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) son algunos de los confirmados, todos ellos cercanos en mayor o menor medida al gobierno de Milei.

El Ejecutivo nacional pretende no perder tiempo y, al calor del rotundo triunfo electoral, busca acelerar las conversaciones sobre las reformas laboral y tributaria para tratar en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos del año que viene, con la nueva conformación del parlamento.

Esos proyectos se elaborarán luego de que el Consejo de Mayo confeccione su informe final en el que están trabajando, algo previsto para mediados de diciembre.

El Consejo está encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y lo integran además el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

LE PUEDE INTERESAR

A Santilli le gusta la idea de ser gobernador

LE PUEDE INTERESAR

Tasas en el sube y baja antes de una licitación

La reforma laboral será uno de los proyectos centrales del temario. El texto base fue elaborado por la diputada libertaria Romina Diez, presidenta de LLA en Santa Fe y figura cercana a Karina Milei.

Entre los principales puntos se destacan:

Ampliación de la jornada laboral hasta 12 o 13 horas diarias, con un tope de 60 semanales;

Creación del “banco de horas”, para compensar las extras con francos;

Fragmentación de vacaciones y eliminación de la ultraactividad, que mantiene los convenios vencidos.

Pago de indemnizaciones en cuotas para pymes, hasta en 12 meses;

Sustitución de las indemnizaciones tradicionales por un fondo de cese laboral;

Posibilidad de contratos individuales en cualquier moneda.

La propuesta también amplía los beneficios sociales no remunerativos —como almuerzos, telefonía o útiles escolares— y redefine los mecanismos de verificación médica y licencias.

Según el Ejecutivo, el objetivo es “modernizar las relaciones laborales”, aunque los sindicatos denuncian un intento de retroceso en derechos históricos.

El segundo eje será la reforma tributaria, cuyo borrador lo maneja el Ministerio de Economía. Milei adelantó que el plan apunta a reducir la presión fiscal, eliminar “impuestos distorsivos” y bajar al menos 20 tributos, con la meta de “expandir la base imponible” y desalentar la evasión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Últimas noticias de Política y Economía

El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Con cruces en las redes, la pelea libertaria no se toma respiro

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Deportes
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Cayó la Reserva y espera rival para los playoff
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Espectáculos
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
La Cantoría Ars Nova cumple 60 años y lo celebra esta noche
Miguel Mateos festeja los 40 años de “Rockas Vivas”
Gala especial en la antesala del Encuentro de Acordeonistas
Información General
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla