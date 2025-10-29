Tasas en el sube y baja antes de una licitación

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
Las tasas de interés cortas operaron otra vez con mucha volatilidad y en niveles muy altos, aunque sobre el cierre mostraron una tendencia a la baja.
La caución a un día llegó a superar en la rueda de ayer el 80% TNA, pero finalmente cerró en el 10,5%. Se entendió que, en la previa a las elecciones generales, el Gobierno buscó secar la plaza de pesos para que la presión por cobertura no empuje aún más al dólar, situación que generó una fuerte iliquidez que elevó nuevamente las tasas de interés.
Las tasas de caución son tasas de interés variables que se determinan diariamente en el mercado para operaciones de préstamos a corto plazo (uno a siete días, comúnmente) con activos financieros como garantía.
Ahora, ya con el triunfo de La Libertad Avanza a nivel país por más del 40%, el mercado se pregunta cuándo comenzarán a dejar atrás la volatilidad.
Pero para empezar a desarmar esta ecuación hay, además, otras cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, la licitación que hará hoy el Tesoro, que enfrenta vencimientos por alrededor de $12 billones, con un menú que consiste en cinco papeles tasa fija y dos dólar linked cortos. En este caso será clave ver si el rollover es más limitado para soltar más liquidez y también analizar a qué nivel convalidan.
