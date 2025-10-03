Primer mural de “La Sagrada familia”

Se llevará a cabo esta tarde la inauguración de la obra de arte “La Sagrada familia” en la Parroquia San Roque en avenida 7 en 39 y 40. La bendición del mural se realizará después de la misa de las 18.

“Le propuse al padre pintar el mural en la pandemia y el me alentó a que lo haga. Me hizo muy bien porque yo soy profesora de matemática, nada que ver”, señaló la artista Andrea Desmar.

La reproducción de la obra “La Sagrada familia” (del pintor aragonés Francisco de Goya) en una de las paredes de la parroquia platense ocupa una superficie de varios metros cuadrados.

Alentada por el padre Patricio Trevisan, el dibujo de la obra fue realizado a mano alzada según explicó la autora.

Desde la parroquia convocan a sumarse al emotivo evento tanto para su autora como para la comunidad de la parroquia.

Según indicó el padre Trevisan, la obra es única en la Ciudad. Cabe destacar, que el santuario ya tiene un mural muy destacado del pintor Antonio Chiavetti, con la obra “El Cristo vivo” que representa a un Cristo triunfante en la cruz rodeado de figuras contemporáneas de la sociedad.

Las misas en la Parroquia San Roque, se realizan los martes y sábados a las 18 horas y los domingos a las 11 del mediodía y a las 19.