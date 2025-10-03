Alerta médico por una mala nutrición infantil en el país

Un reciente simposio médico de alimentación infantil que se realizó en nuestro país, en el marco del 42º Congreso Argentino de Pediatría, basándose en el análisis de las consultas más frecuentes que reciben los profesionales arrojó preocupantes conclusiones sobre cuestiones como la malnutrición oculta, alergias y vegetarianismo en la infancia.

En testimonios posteriores, los especialistas advirtieron que la realidad alimentaria infantil exhibe “escasa variedad de alimentos en grupos clave como verduras, frutas, legumbres; excesos característicos de cereales muy refinados, carnes rojas y alimentos ocasionales y déficits en nutrientes esenciales como calcio y vitamina D”.

“Hay una malnutrición que no se ve: chicos que tienen un peso normal o exceso de peso, pero carecen de nutrientes esenciales”, dijo una directora médica. Se señaló asimismo que estos problemas requieren un abordaje integral “que combine antropometría, análisis de laboratorio, examen físico e interrogatorio alimentario para evaluar diversidad, frecuencia y calidad de la dieta. El primer paso es que los padres, madres y cuidadores llevan a los niños a consulta con el pediatra y/o nutricionista. Ellos podrán mirar más allá de la balanza y tomar las medidas que sean necesarias”.

En cuanto a las dietas restrictivas desde la infancia, tales como el vegetarianismo, la exclusión del gluten o de los lácteos, una profesional del área alimentaria del Hospital Garrahan afirmó que las familias que optan por una dieta vegetariana o vegana para sus hijos “deben saber que es posible llevarla adelante, siempre que esté planificada y supervisada por especialistas.

El gran desafío es garantizar los requerimientos nutricionales para cada etapa de la vida, observar los nutrientes críticos, especialmente calcio y vitaminas B12 y D”.

Lamentablemente, estas situaciones se presentan de manera crítica en muchos merenderos y comedores comunitarios, obligados a atender una demanda que no para de crecer y que expone a muchos chicos que en edad temprana se encuentran condicionados por una incompleta nutrición.

Tal como se detalló en nuestra ciudad desde una ONG local, lo que predomina en esos centros son dietas a base de farináceos, fideos, pan, arroz y algo de pollo, sin que pueda suministrárseles a los chicos, por razones económicas o de otra índole, carnes, verduras y frutas. La paleta nutritiva es cada vez más limitada, no se consigue el aporte de proteínas y vitaminas contenidas en una dieta saludable, señalaron.

La mala alimentación, el consumo de comidas desprovistas de proteínas, constituyen desequilibrios graves que condicionan la vida de los chicos. La presencia del Estado a través de sus organismos sanitarios y asistenciales resulta, pues, imprescindible para garantizarle una alimentación equilibrada y saludable.