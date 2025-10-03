Archivan denuncia contra Milman

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó la denuncia contra el diputado nacional Gerardo Milman por su presunta participación en el intento de homicidio de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.
“El conjunto de pruebas existentes, demuestran de momento la ausencia de participación o relación alguna del investigado con los hechos imputados”, sostuvo la magistrada en su resolución.
En tanto, Capuchetti citó a indagatoria por presunto falso testimonio a Jorge Abello, un asesor del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, que fue quien involucró a Milman en la causa. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, declaró Abello que escuchó a Milman decir esa frase días antes del intento de homicidio en el bar “Casablanca” frente al Congreso.
Abello presentó un mensaje de whatsapp que le envió a Marcos Cleri, el diputado a quien entonces asesoraba. La denuncia fue impulsada por el abogado de Cristina, José Manuel Ubeira.
Abello se presentó en la justicia y a partir de su declaración fueron citados a declarar testigos. Entre ellas, las personas que estaban con él en el bar e Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las secretarias de Milman que también lo acompañaban.
Las secretarias negaron que Milman haya dicho esa frase y el resto de los testigos dijeron que no la habían escuchado.
