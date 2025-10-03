Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |El atentado contra cristina kirchner

Archivan denuncia contra Milman

Archivan denuncia contra Milman
3 de Octubre de 2025 | 02:33
Edición impresa

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó la denuncia contra el diputado nacional Gerardo Milman por su presunta participación en el intento de homicidio de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022.

“El conjunto de pruebas existentes, demuestran de momento la ausencia de participación o relación alguna del investigado con los hechos imputados”, sostuvo la magistrada en su resolución.

En tanto, Capuchetti citó a indagatoria por presunto falso testimonio a Jorge Abello, un asesor del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, que fue quien involucró a Milman en la causa. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, declaró Abello que escuchó a Milman decir esa frase días antes del intento de homicidio en el bar “Casablanca” frente al Congreso.

Abello presentó un mensaje de whatsapp que le envió a Marcos Cleri, el diputado a quien entonces asesoraba. La denuncia fue impulsada por el abogado de Cristina, José Manuel Ubeira.

Abello se presentó en la justicia y a partir de su declaración fueron citados a declarar testigos. Entre ellas, las personas que estaban con él en el bar e Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las secretarias de Milman que también lo acompañaban.

Las secretarias negaron que Milman haya dicho esa frase y el resto de los testigos dijeron que no la habían escuchado.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Leyes “mas duras” para el nuevo Código Penal

LE PUEDE INTERESAR

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

Loterías y quinielas
Últimas noticias de Política y Economía

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla