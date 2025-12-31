Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Costa Atlántica vive un cierre de año con niveles de ocupación muy altos y una fuerte afluencia de turistas, impulsada por el buen clima y por decisiones de viaje tomadas a último momento. En varios destinos, las búsquedas de alojamiento ya no ofrecen disponibilidad, lo que confirma un panorama ampliamente favorable para el sector turístico.
Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA) señalaron que en localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Cariló prácticamente no quedan plazas libres para los primeros días de enero. La demanda se aceleró durante el fin de semana y dejó sin opciones a quienes intentaron resolver su estadía con poca anticipación.
En el caso de Mar del Plata, el movimiento también fue en ascenso. La ciudad ya registraba el domingo un nivel de reservas cercano al 73% para Fin de Año, con un marcado incremento de consultas y confirmaciones en las últimas horas. Referentes del sector hotelero local describen el fenómeno como una verdadera catarata de reservas, que permitió revertir la cautela que había dejado una Navidad con números más discretos.
El buen pronóstico meteorológico fue un factor decisivo. Las temperaturas moderadas, sin lluvias previstas, posicionaron a la Costa como una alternativa para escapar de la ola de calor que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Esto activó viajes espontáneos, con trenes completos y un aumento visible del tránsito en las rutas.
En destinos como Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda, quienes cuentan con propiedades propias suelen extender su estadía hasta mediados de enero, mientras que en hoteles, cabañas y departamentos predominan las estadías cortas, de dos a cuatro días, típicas de los viajes de último momento.
Desde la AHTRA destacaron que la mayoría de los establecimientos registraba el domingo pasado ocupación muy elevada para el cierre del año y que los pedidos continuaban llegando. El escenario confirma un fin de año a pleno para la Costa Atlántica y un arranque de temporada con expectativas positivas para el sector turístico provincial.
LE PUEDE INTERESAR
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí