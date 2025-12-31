Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica

La Costa Atlántica vive un cierre de año con niveles de ocupación muy altos y una fuerte afluencia de turistas, impulsada por el buen clima y por decisiones de viaje tomadas a último momento. En varios destinos, las búsquedas de alojamiento ya no ofrecen disponibilidad, lo que confirma un panorama ampliamente favorable para el sector turístico.

Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA) señalaron que en localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Cariló prácticamente no quedan plazas libres para los primeros días de enero. La demanda se aceleró durante el fin de semana y dejó sin opciones a quienes intentaron resolver su estadía con poca anticipación.

En el caso de Mar del Plata, el movimiento también fue en ascenso. La ciudad ya registraba el domingo un nivel de reservas cercano al 73% para Fin de Año, con un marcado incremento de consultas y confirmaciones en las últimas horas. Referentes del sector hotelero local describen el fenómeno como una verdadera catarata de reservas, que permitió revertir la cautela que había dejado una Navidad con números más discretos.

El buen pronóstico meteorológico fue un factor decisivo. Las temperaturas moderadas, sin lluvias previstas, posicionaron a la Costa como una alternativa para escapar de la ola de calor que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Esto activó viajes espontáneos, con trenes completos y un aumento visible del tránsito en las rutas.

En destinos como Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda, quienes cuentan con propiedades propias suelen extender su estadía hasta mediados de enero, mientras que en hoteles, cabañas y departamentos predominan las estadías cortas, de dos a cuatro días, típicas de los viajes de último momento.

Desde la AHTRA destacaron que la mayoría de los establecimientos registraba el domingo pasado ocupación muy elevada para el cierre del año y que los pedidos continuaban llegando. El escenario confirma un fin de año a pleno para la Costa Atlántica y un arranque de temporada con expectativas positivas para el sector turístico provincial.