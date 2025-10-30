Afirman que en Río no hay argentinos afectados

El embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, confirmó que no hay ningún ciudadano argentino afectado por los graves incidentes registrados en Río de Janeiro tras la operación policial que dejó 132 muertos en las favelas.

Raimondi precisó que “lo único que hubo fueron cuestiones logísticas de tránsito, interrupción de transporte público y algunos comercios que cerraron temprano sus puertas”. Según explicó, la Embajada y el Consulado General en Río de Janeiro se mantuvieron en contacto permanente con las autoridades locales y con la comunidad argentina residente para monitorear posibles contingencias.

El diplomático indicó que “hay reuniones del Presidente Lula con sus ministros para analizar la situación y ver los pasos a seguir”, apuntó Raimondi.

Raimondi transmitió un mensaje de calma y prudencia: “Ya la situación es de tranquilidad y orden”. No obstante, pidió a quienes planeen visitar Río de Janeiro en los próximos días que mantengan contacto con los canales oficiales de la Cancillería argentina y consulten las actualizaciones que se publican en las redes del consulado.