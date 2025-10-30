Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

El Mundo |TRAS EL MEGAOPERATIVO

Afirman que en Río no hay argentinos afectados

Afirman que en Río no hay argentinos afectados

Archivo

30 de Octubre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, confirmó que no hay ningún ciudadano argentino afectado por los graves incidentes registrados en Río de Janeiro tras la operación policial que dejó 132 muertos en las favelas.

Raimondi precisó que “lo único que hubo fueron cuestiones logísticas de tránsito, interrupción de transporte público y algunos comercios que cerraron temprano sus puertas”. Según explicó, la Embajada y el Consulado General en Río de Janeiro se mantuvieron en contacto permanente con las autoridades locales y con la comunidad argentina residente para monitorear posibles contingencias.

El diplomático indicó que “hay reuniones del Presidente Lula con sus ministros para analizar la situación y ver los pasos a seguir”, apuntó Raimondi.

Raimondi transmitió un mensaje de calma y prudencia: “Ya la situación es de tranquilidad y orden”. No obstante, pidió a quienes planeen visitar Río de Janeiro en los próximos días que mantengan contacto con los canales oficiales de la Cancillería argentina y consulten las actualizaciones que se publican en las redes del consulado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Estudiantes define el once para el domingo

Villalba y Panaro se perfilan para jugar
Últimas noticias de El Mundo

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos

Comando Vermelho: de aterrar a Brasil a expandirse a la Argentina

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

El Gobierno teme la fuga masiva de criminales hacía nuestro país
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla