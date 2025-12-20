Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

El Mundo |Atentos turistas

Cerca de la Fontana di Trevi valdrá dos euros

Cerca de la Fontana di Trevi valdrá dos euros
20 de Diciembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

A partir de febrero de 2026, los turistas tendrán que pagar dos euros para acceder a la Fontana di Trevi en Roma, lo que debería aportar 6,5 millones de euros al año a la ciudad, anunció el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. El monumento, uno de los más visitados y situado en una plaza pública, se podrá seguir viendo de lejos de forma gratuita, pero el acceso más cercano será solo para quienes tengan entrada, explicó.

“A partir del 1 de febrero introduciremos una entrada de pago para seis sitios” de la capital italiana, entre ellos la Fontana di Trevi, declaró Gualtieri, citado por el portal DW.

La entrada a los otros cinco sitios, que son la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica, costará cinco euros. Solo los residentes de la capital italiana seguirán disfrutando de la gratuidad, se informó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de El Mundo

Guerra con Venezuela: trump la tiene en sus planes

Trump no descartó una guerra con Venezuela

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

La firma del acuerdo comercial Mercosur-UE se posterga a enero
Policiales
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla