Cerca de la Fontana di Trevi valdrá dos euros

A partir de febrero de 2026, los turistas tendrán que pagar dos euros para acceder a la Fontana di Trevi en Roma, lo que debería aportar 6,5 millones de euros al año a la ciudad, anunció el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. El monumento, uno de los más visitados y situado en una plaza pública, se podrá seguir viendo de lejos de forma gratuita, pero el acceso más cercano será solo para quienes tengan entrada, explicó.
“A partir del 1 de febrero introduciremos una entrada de pago para seis sitios” de la capital italiana, entre ellos la Fontana di Trevi, declaró Gualtieri, citado por el portal DW.
La entrada a los otros cinco sitios, que son la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica, costará cinco euros. Solo los residentes de la capital italiana seguirán disfrutando de la gratuidad, se informó.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
