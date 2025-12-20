Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

El Mundo |Tensión con el país caribeño

Guerra con Venezuela: trump la tiene en sus planes

Otra advertencia del presidente de EE UU. Pero se negó a decir si quiere derrocar a Maduro aunque le mandó un mensaje: “Él sabe mejor que nadie lo que quiero”

Guerra con Venezuela: trump la tiene en sus planes

Un barco navega frente a un petrolero en el lago de Maracaibo /afp

20 de Diciembre de 2025 | 01:41
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela en una entrevista publicada ayer, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Sin embargo, se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump. “Lo sabe mejor que nadie”.

Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024. La Justicia estadounidense acusa al mandatario izquierdista de “narcoterrorismo” y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Maduro, en tanto, afirma que Washington busca un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de las riquezas naturales del país.

En la entrevista, realizada el jueves, Trump también dijo que podría haber más incautaciones de petroleros.

Militares estadounidenses tomaron posesión el 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

El objetivo final de Trump respecto a Venezuela se mantiene incierto, en medio de un enorme despliegue naval iniciado en agosto en el Caribe en el marco de una declarada ofensiva antidrogas en la región.

Trump acusa a Maduro de liderar el presunto “cartel de los Soles” y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo numerosos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con un balance de más de 100 muertos.

El republicano también ha dicho en las últimas semanas que pronto iniciará ataques terrestres contra narcotraficantes.

Pero estos días, Trump puso el foco en el petróleo de Venezuela, el país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El martes ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos venezolanos. “Se apropiaron de todo nuestro petróleo, hace no mucho tiempo, y lo queremos de vuelta”, reclamó Trump.

“intolerable”

La actual relación de Estados Unidos con Venezuela “es intolerable” y debe cambiar, y “nada impedirá“ a las fuerzas desplegada en el Caribe aplicar el bloqueo contra petroleros sancionados, aseguró, mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense descartó sin embargo confirmar que Washington prepara medidas militares más drásticas.

La crisis más seria en décadas de Estados Unidos en América Latina no tiene visos de resolverse pronto ni de forma abrupta, al menos no de forma voluntaria por parte de Washington, a tenor de las declaraciones de Rubio.

El apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro no es preocupante porque Moscú tiene “las manos ocupadas” con la guerra en Ucrania, aseguró Rubio en una rueda de prensa en el Departamento de Estado en inglés y español, en la que abundaron las preguntas sobre América Latina.

En plena campaña militar sin precedentes contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, Rubio se mostró enérgico. Estados Unidos “no puede” y no va a firmar ningún “acuerdo de paz” con los grupos que envían drogas al país, advirtió.

En la rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense rechazó repetidamente aclarar si Washington buscaba un cambio de régimen en Caracas, o si las fuerzas desplegadas en la región podrían estar haciendo planes al respecto.

Ante el nivel de tensión entre ambos países, México y Brasil se han ofrecido públicamente como mediadores, algo que Rubio agradeció, sin más.

El petróleo sube ante las tensiones

Los precios del petróleo cerraron al alza ayer, impulsados por las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, aunque contenidos por la perspectiva de un exceso de oferta.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 1,09 %, hasta los 60,47 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en enero subió un 0,91 %, hasta los 56,66 dólares.

Los operadores “siguen preocupados por cualquier acontecimiento geopolítico que pueda hacer subir los precios”, explica Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El mercado atiende las “tensiones bastante fuertes entre Estados Unidos y Venezuela que podrían tener un impacto en el suministro” de crudo, añade Lipow.

Si bien el país sudamericano posee los mayores yacimientos de petróleo del mundo, su producción de alrededor de un millón de barriles diarios está muy lejos de la de los principales productores.

 

 

