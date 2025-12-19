Trump no descartó una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, según informaciones de medios internacionales.

“No la descarto, no”, afirmó en declaraciones a la prensa. También indicó que se incautarán más buques petroleros.

Ayer, Trump había declarado que no se siente obligado de informar al Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo eventuales ataques contra Venezuela, y señaló que temía algún tipo de filtración por parte de los legisladores. "No me importaría pero (...) no tengo [por qué] decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", afirmó el mandatario cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno del Congreso para realizar ataques terrestres en Venezuela.

Trump amenazó en varias ocasiones con lanzar ataques en territorio venezolano contra el narcotráfico. El ejército estadounidense lanzó en septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones a las que acusa de transportar drogas en el Caribe y en el Pacífico, que han dejado al menos 99 muertos.

Legisladores demócratas, y también republicanos, consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para hacerlo y que cualquier eventual intervención terrestre requeriría el aval del legislativo. Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estos ataques. En el Senado también fracasaron medidas similares.

"El presidente no ha demostrado la autoridad necesaria bajo la legislación estadounidense o internacional para llevar a cabo ataques militares letales contra estas embarcaciones", declaró el legislador demócrata Gregory Meeks. "Nadie puede afirmar de manera creíble que estos barcos (...) representaran una amenaza inminente para el pueblo estadounidense que justificara el uso de la fuerza militar", agregó.

La administración Trump argumenta que el presidente está en su derecho, puesto que estos ataques se inscriben bajo un "conflicto armado" que Washington inició contra el narcotráfico, a los que calificó previamente, a principios de año, de "organizaciones terroristas extranjeras".