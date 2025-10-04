Acompañaron a su papá al hospital y los asaltaron

Un matrimonio con dos hijos, que residen en la localidad de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, llegó a temprana hora de la mañana de ayer al hospital San Martín, de La Plata, por un turno médico convenido con antelación.

Pero lejos estaban de imaginar los imponderables que iban a enfrentar durante esta visita al lugar, al que arribaron en un auto propio y que dejaron estacionado “en la zona de 71 y 116”, indicaron los damnificados.

Fuentes del caso revelaron que “primero les informaron que el jefe de familia debía quedar internado, tras recibir atención médica”.

Entonces, poco antes de las 6 de la tarde, “los demás integrantes del grupo familiar se dirigieron hacia el auto del hijo de este hombre, un Chevrolet Corsa rural blanco, donde habían quedado guardados bolsos”.

Pero quedaron espantados con la imagen que tuvieron frente a sus ojos. Un calificado vocero reveló que “estaba roto el vidrio izquierdo trasero con una piedra, que quedó en el coche. Les robaron los bolsos con todas las pertenencias y hubo otros daños al auto”.