La Reserva de Gimnasia venció 3 a 1 a San Lorenzo y clasificó a la semifinal del Torneo Proyección

Los jugadores de la Reserva de Gimnasia vivieron una tarde especial en Estancia Chica, no solo por la inobjetable victoria sobre San Lorenzo por 3-1, sino además por haber sacado boleto para disputar las semifinales del Torneo Proyección 2025 que organiza la AFA, instancia en la que ahora lo espera Argentinos Juniors, posiblemente el miércoles que viene, nuevamente en Abasto.
El equipo mens sana, dirigido por Ricardo Kuzemka, hizo un gran partido. Mostrándose agresivo desde el comienzo y marcando los tiempos. Además, supo generar espacios y controlar a los hombres más peligrosos de San Lorenzo.
A partir de allí, supo construir un juego ordenado, luchador y contundente ante un rival que también se mostró bien estructurado.
Una vez más, actuando de local, Gimnasia hizo un partido con mucha intensidad y concentración. Superó al Ciclón con claridad y ya en la primera mitad estaba 2-0 gracias a las conquistas de Santino López García y Cayetano Bolzán. Aunque la visita se puso a tiro (descontó Alan Salas) y estuvo cerca del empate, sobre el final apreció el tercer gol tranquilizador del Lobo, a través de una intervención de Leonel Troncoso.
El equipo albiazul salió a la cancha con estos nombres y apellidos: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas y Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar y Diego Mastrángelo; Santino López García, Cayetano Bolzán y Santino Villarreal; Jorge de Asís.
Tras el pitazo final del árbitro del encuentro, los jugadores se unieron en un solo abrazo en la mitad de la cancha, con la presencia del entrenador de Primera, Fernando Zaniratto, que mucho tuvo que ver con la conformación de este plantel que quiere seguir haciendo historia en el Proyección 2025.
