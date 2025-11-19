Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

El Mundo

Nuevo operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro deja dos muertos y dos heridos

Nuevo operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro deja dos muertos y dos heridos
19 de Noviembre de 2025 | 20:03

Escuchar esta nota

Las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro iniciaron este miércoles una nueva fase de la Operación Contención contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), que concluyó con dos sospechosos muertos y otros dos heridos de bala durante enfrentamientos con la policía, a la vez que se informó la detención de otras 18 personas.

En esta ocasión, la policía se dirigió a Vila Kennedy, en la Zona Oeste de Río de Janeiro de madrugada. Desde el inicio de la operación, la comunidad quedó rodeada. Un grupo de delincuentes que intentaban huir fueron perseguidos por agentes del Batallón de Patrulla de Carreteras (BPVE), reportó Globo.com

La persecución continuó hasta la región de Realengo, donde se produjo un intenso tiroteo y cuatro hombres resultaron heridos. Según la Policía Civil, una vez en la comunidad, los agentes encontraron una gran cantidad de drogas escondidas en una habitación de la Escuela Municipal Joaquim Edson de Camargo.

Los investigadores también afirman que el espacio fue utilizado como escondite por la facción para intentar evadir las acciones de las fuerzas de seguridad. Cuando la policía localizó las drogas -marihuana, cocaína y crack- la escuela estaba cerrada. Al ser contactado, el Departamento de Educación Municipal declaró que “las drogas se encontraron en una zona en desuso dentro del recinto escolar”.

Debido a la medida, al menos 16 instituciones educativas suspendieron sus actividades. Además, dos centros de salud permanecieron cerrados. Al menos 32 líneas de autobús sufrieron desvíos preventivos en sus rutas para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros en la región de Vila Kennedy.

En la operación participan el Comando de Operaciones Especiales (COE) -una división de élite de la Policía Militar que incluye el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE)-, la Coordinación de Recursos Especiales (CORE) y comisarías especializadas, como la Unidad de Robo y Hurto de Vehículos (DRFA) y la Unidad de Represión de Narcóticos (DRE).

Los narcotraficantes de Comando Vermelho utilizan Vila Kennedy como base para intentar invadir comunidades vecinas controladas por rivales del Terceiro Comando Puro (TCP), señala el informe.

El 28 de octubre, se lanzó un operativo policial a gran escala en los complejos de Penha y Alemão de Río de Janeiro, como parte de la llamada Operación Contención, una iniciativa del gobierno del estado de Río de Janeiro destinada a contener el avance de la organización criminal Comando Vermelho, que dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar": el relato de los argentinos en Río

Claves para entender que pasa en Río de Janeiro
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una multitud en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años con varios shows musicales

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Una multitud en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años con varios shows musicales

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

Paritaria sin oferta y con aguinaldo "condicionado": es el turno de los docentes, tras la reunión con estatales
Últimas noticias de El Mundo

“Quiero ir a Argentina", el deseo del Papa León XIV

Crisis con EE UU: John Lennon “inspira” a Maduro

Arabia anuncia fuertes inversiones en EE UU

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos
Deportes
The Gladiator's Hat ganó el Gran Premio Dardo Rocha en el Hipódromo de La Plata
No es IA: Johnny Depp lució la camiseta de Gimnasia tras su paso por La Plata
La drástica decisión que tomó un club del Ascenso: "Será renovado casi en su totalidad"
Argentina cabeza de serie: se confirmaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026
Elecciones en Gimnasia: dos ex ministros se sumarían al armado de Usina Tripera
Policiales
VIDEO. Familiares de Agustín González reclamaron justicia en el Hipódromo de La Plata
Desarticularon a una banda que comercializaba droga desde la cárcel: hubo allanamientos en La Plata
Cayó el integrante de una temida banda de La Plata: simularon un fusilamiento tras un robo
Dejan firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Información General
Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
General Belgrano se prepara para la segunda Fiesta de la Bondiola
La ingeniosa campaña para visibilizar una carrera con baja difusión y alta demanda
Del oro mundial a la defensa de los jubilados, la doble pelea de un campeón argentino
La historia de las icónicas gemelas Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla