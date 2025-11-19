Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Piden reubicar un muñeco de fin de año en La Plata

Piden reubicar un muñeco de fin de año en La Plata
19 de Noviembre de 2025 | 19:10

Escuchar esta nota

A poco más de un mes de fin de año, en La Plata los muñecos empiezan a tomar forma y los vecinos, de a poco, ven nacer los momos que arderán con la llegada del 2026. Pero no todo es felicidad en este contexto: un barrio platense pide reubicar uno de ellos por el inconveniente que le genera a los frentistas. 

Por medio de una carta dirigida a las autoridades municipales, los vecinos de “la rambla comprendida entre 50 y 55 y de 31 a 131” manifestaron “profunda preocupación por la quema del muñeco tradicional de La Plata y los eventos previos asociados”, solicitando que no se realicen “en la zona mencionada”. 

Destacaron que en las inmediaciones se encuentra una estación de servicio y el Hospital Italiano, provocando temor entre los vecinos por un posible accidente. Según mencionaron los vecinos a Diario EL DIA, el muñeco en cuestión “en 2023 se trasladó de otro lado a esta zona, la del Hospital Italiano”. 

“Este evento fue creciendo con los años y pasó de ser la quema de un muñeco a un festival que dura toda una semana. Una semana antes de año nuevo, es decir, en vísperas de navidad, se organizan recitales nocturnos con bandas, juegos inflables para chicos y algo más que es venta de comida o bebidas”, sumaron. 

“Este show mueve a una infinidad de gente por día que se acerca a ver el muñeco y participar de los recitales. Conlleva un caos de tránsito, hechos delictivos: el año pasado en el maremoto de gente que pasaba hubo una entradera en 30 entre 52 y 53 a la hora del show. El día de Año Nuevo puntualmente copan las cuadras y suben los autos a nuestras cocheras y no podemos ni entrar a nuestras casas”, continuaron los vecinos para explicar las complicaciones que esto provoca en el barrio. 

Y detallaron: “El año pasado, por ejemplo, la estación de servicio de 51 y 31 tuvo que encintar la playa para que no dejen los autos ahí cual estacionamiento. La Municipalidad no dispuso de un operativo de control urbano, tampoco policías. La música de noche es hasta las tres o cuatro de la mañana”. 

No son solo estos vecinos quiénes reclaman un cambio de locación para este fin de año. “Los vecinos que están del lado de 54 también reclamaron” a la Comuna.

 

