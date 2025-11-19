Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales

Familiares de Agustín González reclamaron justicia en el Hipódromo de La Plata

19 de Noviembre de 2025 | 19:19

Este miércoles por la tarde, en el Hipódromo de La Plata, los familiares y allegados de Agustín González reclamaron justicia tras su asesinato. Con pancartas y banderas, encabezaron una protesta sobre la pasarela de la sede del Turf local. 

En la jornada de ayer, el reclamo se concretó en las inmediaciones de 115 y 532, cuando interrumpieron el paso del bajo nivel de Tolosa. La semana pasada se detuvieron a dos sospechosos tras una ardua investigación. 

A inicios de la semana pasada cayó el primer sospechoso y quedó detenido mientras que días más tarde fue detenido el principal acusado de ser el autor material, quién se presentó en la DDI La Plata junto a su abogado.

Con carteles y remeras estampadas con la cara del joven, los participantes denunciaron que la zona sigue siendo insegura y que, pese a las detenciones concretadas, “todavía falta que caigan los responsables directos”. En la causa ya hay dos aprehendidos vinculados al hecho, aunque todo continúa bajo investigación judicial.

El crimen, ocurrido en la madrugada del lunes en 118 y 521, sacudió al barrio por la brutalidad y la aparente insignificancia del desencadenante. Esa noche, Agustín conversaba con un amigo cuando un grupo de hombres se acercó buscando al acompañante por un conflicto previo.

Tras un cruce breve, la tensión creció cuando Agustín le sacó la gorra a uno de ellos; aunque se la devolvió de inmediato, ese gesto terminó encendiendo la mecha. El grupo se alejó, pero minutos después uno de los jóvenes volvió acompañado por dos cómplices. Fue entonces cuando disparó contra González, hiriéndolo en la espalda y la cabeza.

