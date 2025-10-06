Conmoción por la aparición de un joven sin vida en un campo de Berisso

Un estremecedor hallazgo causó conmoción en un barrio de Berisso, tras la aparición de un joven sin vida en un campo. Ocurrió cerca de Ruta 11 entre 607 y 608, en el límite entre La Plata y la localidad vecina.

La víctima, de entre 25 y 30 años, fue hallada por el cuidador del campo donde se encontraba el cuerpo. Al toparse con la escena, llamó rápidamente al 911.

Personal policial se presentó en el lugar y constató el relato del testigo, a la vez que se llevaron a cabo las tareas investigativas correspondientes. El joven fue hallado con un pantalón y zapatillas negras, remeras celeste, pelo corto y negro, tenía el cabello corto y de contextura delgada.

Cerca del cuerpo se encontró una mochila con pertenencias personales, otras prendas de ropa y una bebida alcohólica. Personal del SAME confirmó el deceso.

Efectivos de la policía científica se acercaron al lugar para darle paso a la investigación. La causa se caratuló como “Suicidio”.