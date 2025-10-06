Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Además le dedicó el triunfo a miguel russo

Úbeda: “Venimos evidenciando una evolución futbolística”

úbeda también se refirió a lo que será la ausencia de paredes / f. baires

6 de Octubre de 2025 | 02:37
Edición impresa

Tras la goleada de Boca, Claudio Úbeda remarcó la labor que tuvo el equipo ante Newell’s. El ayudante de campo nuevamente se hizo cargo del plantel tras la ausencia de Miguel Ángel Russo y señaló que tienen que seguir por este camino. Además le dedicó el triunfo al experimentado técnico, que se sigue recuperando de una enfermedad.

“Venimos evidenciando una evolución futbolística importante, más allá que no se había reflejado en el resultado final, hoy (por ayer) sí destrabamos el partido bastante rápido y ayudó a descomprimir y generar opciones, estamos muy contentos. Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por TV”, destacó.

Además detalló que factores buscaron mejorar en la semana: “Hicimos bastante hincapié esta semana pensando en la estructura de Newell’s para defender con una línea de 5, 4 volantes y 1 punta era mover la pelota de lado a lado y cuando llegáramos por banda ocupar bien el área y Gimenez fue determinante para finalizar, se vio reflejado en varios de los goles que ocupamos las posiciones en área para poder finalizar y Milton es una de sus principales capacidades”.

Sobre lo que será la ausencia de Leandro Paredes ante Barracas, por haber sido convocado a la Selección Argentina, destacó: “Es una semana corta al jugar el sábado. Sabíamos de antemano el tema de Paredes, va a ir a la Selección y Boca tiene un plantel con jugadores de jerarquía que sabemos que lo puede suplantar. La imagen de él y su presencia genera un plus pero confiamos en todo el plantel que tenemos”. Y dejó en claro: “Siempre el objetivo de Boca es pelear por lo máximo, sea clasificar a Libertadores, ser campeón, entrar en zona de clasificación en torneo local, tenemos la obligación permanente de ir por todo lo que está en disputa. Ese es el objetivo.

“VENÍAMOS JUGANDO BIEN”

Tras el buen triunfo de Boca, Milton Giménez valoró el nivel que mostró el equipo ante Newell’s. “Veníamos jugando bien y no se nos estaban dando los resultados. Fue un lindo partido para mejorar lo que estábamos haciendo”.

Por otro lado, se refirió a la comunicación con Russo: “Toda la semana todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

“Con Miguel estamos en contacto y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre”

Además destacó que la eficacia fue la clave: “Tuvimos contundencia y tuvimos muchas situaciones. Se dieron todas y fue un lindo partido”. Sobre la disputa por la titularidad, Giménez destacó: “Hay una disputa muy peleada, pero los tres delanteros nos llevamos bien y es una competencia muy sana”.

FABBIANI DIJO QUE SIGUE

Más allá de la crisis que vive Newell’s a nivel institucional y futbolística, Cristian Fabbiani dijo que va a continuar en el cargo por lo menos hasta fin de año. “Hasta diciembre voy a seguir, hay que dar la cara”, destacó. Y agregó: “A los jugadores no hay que decirles nada. La culpa es nuestra. Ahora debemos ir el viernes al Coloso y revertir esto, ahí vamos a ver de qué estamos hechos. La situación es difícil. Hay que volver a lo de antes, tirarse de cabeza, ser más ordenados, son cosas que perdimos. Hay que tragar mierda y el viernes recuperarnos por la gente”.

 

