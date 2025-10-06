Se baja el telón de la undécima jornada del campeonato

La fecha 11 del Torneo Clausura llega a su fin esta tarde con dos partidos. Desde las 19 Deportivo Riestra recibe a Vélez. Mientras que a partir de las 21 en el Cilindro de Avellaneda Racing se choca con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, la Academia llega diezmada a este partido debido a la eliminación que sufrió la semana pasada ante River por Copa Argentina. Por eso, buscará levantar en el campeonato local ante una Lepra mendocina que viene de igualar sin goles ante Huracán, y le apuesta todo a la tabla anual, ya que está a 6 puntos del ingreso a copas internacionales 2026.

Más temprano, en el Bajo Flores, el Malevo intentará continuar con el gran invicto que lleva en su Estadio y mantenerse como el único líder de la zona B. En frente está el Fortín, otro de los animadores del grupo, que con una victoria le puede arrebatar la primera colocación del grupo, ya que le saca un punto de diferencia.