Vecinos de Parque Sicardi, entre calles intransitables y autos que terminan en un zanjón

Los vecinos de Parque Sicardi están acorralados por el mal estado de las calles en el barrio, indicaron al Whatsapp de Diario El Día (221 477 9896). Ocurre en 18 bis entre 663 y 664.

“Reclamos no escuchados, montones de reclamos a la delegación por calles intransitables. ¿El resultado?: los autos caen al zanjón”, señalaron los frentistas ilustrando la queja con fotos que evidencian estos incidentes de los automovilistas que intentan, sin lograrlo, esquivar los pozos en la calle.