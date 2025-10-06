Tras denunciar a José Luis Espert, Juan Grabois visitará La Plata: el acto en Meridiano V

Juan Grabois, quien denunció a José Luis Espert ante la Justicia y logró que presentara su renuncia como candidato a diputado, visitará La Plata esta semana. Será en Meridiano V este fin de semana.

El sábado 11 de octubre, bajo la consigna “Nos merecemos algo mejor”, desde Patria Grande confirmaron la visita de Juan Grabois a la capital bonaerense, a pocos días de las elecciones.

“Nos merecemos algo mejor. El sábado nos encontramos en la capital de la Provincia de Buenos Aires para discutir el futuro del país. Nos vemos en Meridiano V”, señaló el anuncio que no detalló horario pero anunció que será “a la tarde”.

En su visita, la denuncia a Espert tendrá un rol destacado durante la disertación al ser el dirigente de Patria Grande quien denunció al libertario por vínculos con el empresario narco, Fred Machado, y el dinero que recibió de su parte.