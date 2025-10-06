Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Mucha fuerza Miguel”: el mensaje de la Bruja Verón a Miguel Ángel Russo y el comunicado de Boca sobre su salud

“Mucha fuerza Miguel”: el mensaje de la Bruja Verón a Miguel Ángel Russo y el comunicado de Boca sobre su salud
6 de Octubre de 2025 | 21:25

Escuchar esta nota

Mientras el mundo del deporte se mantiene en vilo por el “delicado” estado de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo, Juan Sebastián Verón le envió su apoyo y, minutos después, Boca informó cómo continúa el DT.

“Mucha fuerza Miguel”, escribió el presidente de Estudiantes en sus redes sociales, con un recuerdo de Miguel Ángel Russo en el Pincha. Más allá de su vínculo inquebrantable con el club, el actual DT de Boca fue íntimo amigo de Juan Ramón, lo que genera en la familia Verón una preocupación mayor.

Por su parte, desde Boca indicaron: “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”. 

Russo internado

El director técnico de Boca, Miguel Angel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del "Xeneize" por el reposo domiciliario en el que permanece el entrenador tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.

Si bien Russo fue dado de alta del sanatorio Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina, en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que ha generado mensajes de apoyo y preocupación.

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell 's Old Boys en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda. 

 

