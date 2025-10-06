Tras la renuncia de Espert, Milei cantó y se dirigió al kirchnerismo: "Pudieron ganar un round, pero no la batalla"
Tras la renuncia de Espert, Milei cantó y se dirigió al kirchnerismo: "Pudieron ganar un round, pero no la batalla"
VIDEO.- La semana arrancó con múltiples choques en la Región: dos ocurrieron a solo una cuadra
“Mucha fuerza Miguel”: el mensaje de la Bruja Verón a Miguel Ángel Russo y el comunicado de Boca sobre su salud
"Discusiones productivas": el ministro Caputo fue recibido por Bessent en Washington
VIDEO. Ivo Mammini continúa con su recuperación a cinco semanas de la operación de rodilla en Barcelona
“Dirigí bien”: la bronca de las hijas de González Pirez contra Nazareno Arasa en UNO y la reacción el jugador
Conmoción por la aparición de un joven sin vida en un campo de Berisso
Lolo Regueiro, a tres años de su muerte en el Bosque: los tres acusados, a juicio oral
VIDEO.- Motín en un Instituto de Menores de La Plata: qué se sabe hasta ahora
Vecinos de Parque Sicardi, entre calles intransitables y autos que terminan en un zanjón
Causa Cuadernos: rechazaron las reparaciones económicas de los empresarios para ser absueltos
Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina: "De a poco se da cuenta de su diagnóstico"
Tras denunciar a José Luis Espert, Juan Grabois visitará La Plata: el acto en Meridiano V
Un sector de docentes bonaerenses convocan a un paro esta semana: cuándo será y cómo impacta en La Plata
Caso Loan: solicitaron que la Cámara de Casación revierta plazo de dos meses para terminar o extender la investigación
Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género: Casación rechazó sus planteos
El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"
Apareció sano y salvo en Entre Ríos el hombre que era intensamente buscado en La Plata
Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación
Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mientras el mundo del deporte se mantiene en vilo por el “delicado” estado de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo, Juan Sebastián Verón le envió su apoyo y, minutos después, Boca informó cómo continúa el DT.
“Mucha fuerza Miguel”, escribió el presidente de Estudiantes en sus redes sociales, con un recuerdo de Miguel Ángel Russo en el Pincha. Más allá de su vínculo inquebrantable con el club, el actual DT de Boca fue íntimo amigo de Juan Ramón, lo que genera en la familia Verón una preocupación mayor.
Por su parte, desde Boca indicaron: “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.
El director técnico de Boca, Miguel Angel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del "Xeneize" por el reposo domiciliario en el que permanece el entrenador tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.
Si bien Russo fue dado de alta del sanatorio Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina, en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que ha generado mensajes de apoyo y preocupación.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Ivo Mammini continúa con su recuperación a cinco semanas de la operación de rodilla en Barcelona
El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell 's Old Boys en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.
El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025
Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí