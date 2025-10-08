Siguen las negociaciones de paz en Egipto

Las conversaciones de paz entre Israel y Hamás se reanudaron ayer en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij, al cumplirse el segundo aniversario del ataque sorpresa del grupo armado a Israel que desencadenó un sangriento conflicto que ha dejado decenas de miles de palestinos muertos en Gaza.

El segundo día de negociaciones indirectas se centró en un plan propuesto la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump que busca poner fin a la guerra en Gaza. Khalil al-Hayya, un alto funcionario de Hamás, dijo a la televisión Qahera de Egipto que Hamás quería garantías de un alto el fuego duradero como parte de cualquier acuerdo para devolver a los 48 rehenes restantes, de los cuales alrededor de 20 se cree que están vivos según Israel. Pareció ser su primera aparición pública desde que un ataque israelí dirigido a él y otros líderes de Hamás en Qatar el mes pasado mató a seis personas, incluido su hijo y su jefe de oficina.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado el plan de Trump, que exige la liberación inmediata de los rehenes.