El Mundo |ANIVERSARIO DE UNA FECHA FATÍDICA EN LA CRISIS DE MEDIO ORIENTE

La ferocidad de Hamás Israel evocó los ataques del 7/10

Entre divisiones, conflicto y rehenes cautivos, la nación hebrea conmemoró los dos años de la brutal incursión terrorista en el sur del país, lo que desató la actual guerra

La ferocidad de Hamás Israel evocó los ataques del 7/10

Un memorial en Tel Aviv, Israel, de los asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023 / AP

8 de Octubre de 2025 | 01:34
Edición impresa

Miles de personas se congregaron ayer en el sur de Israel para llorar a los muertos, y la nación conmemoró el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre que sumió a la región en una devastadora guerra, mientras Israel y Hamás mantienen conversaciones indirectas en Egipto.

El principal acto conmemorativo en Tel Aviv, organizado por familias en duelo, se organizó por separado de una ceremonia que el gobierno ofrecerá la próxima semana, en el aniversario según el calendario hebreo.

La división refleja las profundas divisiones en torno al liderazgo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien muchos culpan por no conseguir un alto el fuego que liberaría a los rehenes que aún retiene el grupo armado.

En la Franja de Gaza, donde la ofensiva de represalia israelí ha matado a decenas de miles de personas y arrasado pueblos y ciudades enteras, los que pueden hacerlo huyen de otra invasión israelí de la Ciudad de Gaza, mientras otros se refugian en el lugar. Muchos son incapaces de hacer el arduo y costoso viaje hacia el sur.

A DOS AÑOS DEL HORROR

Pasaron dos años desde que miles de milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel tras un sorpresivo bombardeo de cohetes. Asaltaron bases militares, comunidades agrícolas y un festival de música al aire libre, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, incluidos mujeres, niños y ancianos.

Secuestraron a otras 251 personas, la mayoría de las cuales ha sido liberada en altos el fuego u otros acuerdos. Cuarenta y ocho permanecen dentro de Gaza, de las que Israel estima que unas 20 siguen vivas. Hamás ha dicho que los liberará solo a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí. Netanyahu ha prometido continuar la guerra hasta que todos los cautivos sean devueltos y Hamás haya sido desarmado.

El ataque desencadenó una serie de eventos que llevaron a Israel a combatir con Irán y sus aliados en toda la región, incluido el grupo libanés Hezbolá, que sufrió grandes pérdidas. Estados Unidos se sumó a Israel para atacar el programa militar y nuclear de Irán en una guerra de 12 días en junio.

Israel ha matado a varios milicianos de alto rango, así como a generales iraníes y científicos nucleares, y ha bajado enormemente las capacidades militares de sus enemigos mientras toma el control de la mayor parte de Gaza, así como de partes de Líbano y Siria.

UN PAÍS DIVIDIDO

Pero el fracaso en devolver a los rehenes ha dejado al país profundamente dividido, con protestas masivas semanales contra Netanyahu.

Israel está más aislado internacionalmente de lo que ha estado en décadas.

Casi 400 israelíes fueron asesinados y decenas secuestrados del festival de música Nova en la comunidad fronteriza de Reim. En los últimos dos años se ha convertido en un lugar de recuerdo, con retratos de los secuestrados y caídos fijados a banderas israelíes.

No hubo ceremonia oficial en el recinto de Nova debido a la festividad judía de Sucot, que coincide con el aniversario. Sin embargo, decenas de personas acudieron al lugar para compartir recuerdos de familiares y amigos que fueron asesinados, entrelazándose entre cientos de fotos que rodean el lugar donde estaba la cabina del DJ.

A las 6:29 de la mañana, la hora exacta en que comenzó el ataque, la música -la misma pista que los asistentes escuchaban en ese momento- se detuvo para un momento de silencio. Las personas se abrazaron y hablaron de su pérdida. En Tel Aviv tuvo lugar la principal ceremonia conmemorativa.

