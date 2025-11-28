Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EMBOSCADA CON UN REVÓLVER

El tirador de Washington había trabajado en la CIA

El agresor colaboró con la central de inteligencia en Afganistán, país donde nació. Hirió a dos soldados cerca de la Casa Blanca

El tirador de Washington había trabajado en la CIA

el sargento primero Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom siguen internados en estado crítico / AP

28 de Noviembre de 2025 | 01:17
Edición impresa

Un ciudadano afgano que trabajó con la CIA en su país natal e inmigró a Estados Unidos en 2021 condujo desde el estado de Washington miles de kilómetros para disparar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington, D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca, según revelaron funcionarios ayer. El sospechoso trabajó en una unidad especial del Ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar de Afganistán, según confirmó también #AfghanEvac, un grupo que ayuda a reasentar a afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra, que duró dos décadas.

Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, se negó a proporcionar un motivo para el flagrante acto de violencia ocurrido el miércoles por la tarde, que se produce en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político. Pirro identificó a los miembros de la guardia en una conferencia de prensa como la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años. Ambos seguían hospitalizados en estado crítico. La Guardia Nacional de Virginia Occidental señaló que ambos habían sido desplegados en Washington D.C. desde agosto.

La fiscal dijo que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, lanzó un ataque “de estilo emboscada” con un revólver Smith & Wesson.357. Actualmente enfrenta cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. Pirro dijo que “es demasiado pronto para decir” cuáles fueron los motivos del sospechoso. La gravedad de los cargos podría aumentar, dijo Pirro, y agregó: “Oramos para que sobrevivan y que el cargo más alto no tenga que ser homicidio premeditado. Pero no se equivoquen, si ello no ocurre, ese ciertamente será el cargo”.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, un día antes de Acción de Gracias, se da en medio de batallas judiciales y un debate más amplio sobre la política pública respecto al uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno del presidente Donald Trump para combatir lo que las autoridades describen como un problema de delincuencia sin control. El gobierno de Trump ordenó el despliegue inmediato de 500 miembros más de la Guardia Nacional en Washington.

El sospechoso, que estaba bajo custodia, también fue herido de bala aunque sin riesgo de vida, según un miembro de las fuerzas de seguridad.

Un residente de la provincia oriental afgana de Khost que se identificó como primo de Lakanwal dijo que éste era originario de la provincia y que él y su hermano habían trabajado en una unidad especial del Ejército afgano conocida como Unidades Cero en la provincia sureña de Kandahar. Un exoficial de la unidad dijo que Lakanwal era líder de equipo y su hermano era líder de pelotón.

Ambos hermanos se habían mudado a Estados Unidos en 2021. Lakanwal comenzó a trabajar como guardia de seguridad para la unidad en 2012, y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

Las Unidades Cero eran unidades paramilitares compuestas por afganos pero respaldadas por la CIA y también servían en combates de primera línea con agentes paramilitares de la agencia. Distintos activistas atribuyeron abusos a las unidades. Éstas desempeñaron un papel clave en la caótica retirada de Estados Unidos del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses y otras personas retrocedían durante la ofensiva talibán que se apoderó del país. (AP)

 

Multimedia

el sargento primero Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom siguen internados en estado crítico / AP

El atacante afgano

