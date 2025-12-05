El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata oficializó esta noche el esquema de acceso para el clásico frente a Estudiantes en la semifinal que se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

En función de la alta expectativa y el operativo de seguridad previsto, "el ingreso será exclusivamente para socias y socios con canje previo de entrada", indicaron.

El sistema de canje, que incluirá accesos mediante código QR, estará habilitado desde hoy a las 20:00 hs en el Portal de Autogestión del Club y la App Gimnasia (disponible para Android y Apple).

La dirigencia destacó que esta modalidad permitirá “ordenar el ingreso, reforzar la seguridad y garantizar una experiencia cuidada para toda la familia tripera”.

Acceso y Canje

-Todas las socias y socios deberán realizar el canje obligatorio de su entrada a través del portal de Autogestión del Club y la App Gimnasia.

-Las abonadas y abonados de platea también deberán canjear su QR de manera excepcional para este encuentro.

-No habrá venta de entradas generales.

Esta definición busca priorizar el acompañamiento constante de la masa societaria y asegurar un ingreso unificado y controlado al estadio.

Aporte voluntario

En el marco de la Semana del Hincha, el Club habilitará la posibilidad de realizar un aporte económico voluntario durante el proceso de canje:

-Populares: aporte opcional de $10.000.

-Plateas: aporte voluntario de $30.000 hasta el lunes a las 00.00 hs a través del portal de Autogestión y la App Gimnasia. A partir del lunes, el QR podrá canjearse de forma gratuita.

Se remarcó que el aporte no es obligatorio, no condiciona el acceso al partido y que todos los lugares están garantizados para quienes cuenten con su QR correspondiente.