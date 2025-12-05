Video | Le robó a menores en el Bosque y fue detenido frente a UNO

La Plata: detuvieron a un joven que robó dos celulares a menores cerca del Estadio UNO

Un joven de 20 años fue detenido este viernes en La Plata acusado de haberle robado los teléfonos celulares a dos menores de 14 y 12 años en inmediaciones del estadio UNO. El hecho ocurrió en la zona de calle Juan Prossi entre 57 y 58, detrás del recinto albirrojo.

Según informaron fuentes policiales, personal del Motrizada UPPL llegó al lugar tras un llamado al 911 y encontró al sospechoso, retenido por efectivos policiales de la Agrupación Sinfónica que pasaban por la zona y vecinos.

Momentos antes, el joven había sustraído los celulares a los dos chicos, aunque los dispositivos ya habían sido recuperados por transeúntes que intervinieron y se retiraron antes de la llegada de la policía. Las víctimas resultaron ilesas y quedaron al resguardo de su abuelo.

Microvich fue trasladado a la comisaría Novena acusado de tentativa de hurto, mientras que la UFI N°5 avaló el procedimiento y dispuso que el aprehendido sea presentado a primera hora de este sábado.