Video | Le robó a menores en el Bosque y fue detenido frente a UNO

Informe alerta que creció la demanda en comedores del Gran La Plata y faltan alimentos
La Plata: detuvieron a un joven que robó dos celulares a menores cerca del Estadio UNO
Un joven de 20 años fue detenido este viernes en La Plata acusado de haberle robado los teléfonos celulares a dos menores de 14 y 12 años en inmediaciones del estadio UNO. El hecho ocurrió en la zona de calle Juan Prossi entre 57 y 58, detrás del recinto albirrojo.
Según informaron fuentes policiales, personal del Motrizada UPPL llegó al lugar tras un llamado al 911 y encontró al sospechoso, retenido por efectivos policiales de la Agrupación Sinfónica que pasaban por la zona y vecinos.
Momentos antes, el joven había sustraído los celulares a los dos chicos, aunque los dispositivos ya habían sido recuperados por transeúntes que intervinieron y se retiraron antes de la llegada de la policía. Las víctimas resultaron ilesas y quedaron al resguardo de su abuelo.
Microvich fue trasladado a la comisaría Novena acusado de tentativa de hurto, mientras que la UFI N°5 avaló el procedimiento y dispuso que el aprehendido sea presentado a primera hora de este sábado.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
