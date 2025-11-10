Conductor con alcoholemia positiva se incrustó con su auto en un puente de Quilmes Oeste

Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Un hombre resultó herido luego de estrellar su vehículo contra uno de los laterales del puente del arroyo Las Piedras, en Quilmes Oeste, durante la madrugada de este sábado. El conductor fue sometido al test de alcoholemia que arrojó resultado positivo.
El siniestro ocurrió alrededor de las 2:55 horas en la intersección de La Rioja y Camino General Belgrano, en la zona conocida como el Emporio del Tanque. Según informaron fuentes que intervinieron en el hecho, el conductor, que manejaba un Toyota de color rojo, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura lateral del puente. Al arribar al lugar, los agentes solicitaron el test de alcoholemia que confirmó que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol, aunque el valor registrado no trascendió.
El fuerte impacto dejó daños visibles en el automóvil y obligó a cortar parcialmente el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y prevención. El conductor fue atendido por personal de emergencias y trasladado para su evaluación médica.
Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del accidente y evaluar el grado de responsabilidad del conductor por manejar en estado de ebriedad.
