Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA

Marca un precedente en la transformación digital del sector público judicial y tiene como objetivo impulsar la innovación en el sistema de justicia provincial a través de tecnologías de Inteligencia Artificial

Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
10 de Noviembre de 2025 | 12:25

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, y el Gerente General de Microsoft Argentina, Sebastián Aveille, firmaron el primer acuerdo de colaboración en Inteligencia Artificial para la justicia en Latinoamérica.

Este acuerdo representa un hito en la región, marcando un precedente en la transformación digital del sector público judicial, con el objetivo de impulsar la innovación en el sistema de justicia provincial a través de tecnologías de IA.

El convenio sienta las bases para una cooperación estratégica orientada a fortalecer la alfabetización digital, la formación en habilidades tecnológicas y el acceso a herramientas de IA de última generación para el sector judicial.

En este sentido, Conte Grand dijo: "La firma de este convenio con Microsoft constituye un hecho de extraordinaria relevancia institucional y marca un nuevo impulso en nuestro plan de transformación digital. Esta alianza nos permitirá fortalecer la alfabetización digital de nuestros equipos, ampliar su formación en habilidades tecnológicas clave y seguir promoviendo un uso ético y estratégico de la inteligencia artificial, siempre bajo una visión humanista que ponga a las personas en el centro del sistema judicial."

Según se informó, "este hito se enmarca en la estrategia de adopción de Inteligencia Artificial Generativa del Ministerio Público, articulada sobre tres pilares fundamentales (Resolución PG N.° 1475/25): un Marco Normativo y Estratégico alineado con la legislación vigente y con el Informe A/80/169 de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados (2025); el compromiso activo de los agentes judiciales con un uso responsable de la tecnología; y la implementación de la plataforma institucional de IA Generativa, desarrollada por la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital sobre la infraestructura de Microsoft".

Agregaron además que "la incorporación de la IAGen en el ámbito del Ministerio Público, no se limita a establecer pautas legales y reglamentarias internas, sino que también pone a disposición de sus agentes conocimientos técnicos que faciliten un uso crítico y responsable de la tecnología e impulsa el desarrollo de un software propio para uso institucional".

Para concretar el segundo pilar, en la búsqueda de estrategias para generar mejores herramientas para los usuarios, el MPBA propuso una alianza estratégica con Microsoft, empresa líder mundial dentro de la industria de las tecnologías de la información, que cuenta entre sus objetivos, promocionar y apoyar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y estimular la innovación y la productividad; factores fundamentales para alcanzar los más importantes cambios sociales y culturales para el país, que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de trabajo, empoderando a la vez a las entidades, compañías y a las personas.

En el marco de la firma del acuerdo, el Gerente General de Microsoft Argentina sostuvo: “La inteligencia artificial es una aliada fundamental para fortalecer la justicia y acercarla a las necesidades de la sociedad. Desde Microsoft reafirmamos nuestro compromiso de democratizar el acceso a la IA y acompañar a las organizaciones en el desarrollo de talento y la adopción responsable de tecnologías que impulsen la innovación y el crecimiento económico”.

Es importante destacar que en la firma del convenio también estuvieron presentes Patricio Moyano Peña, a cargo de la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital del MPBA; Gabriel Teófilo Rouillet,  a cargo de  la  Unidad de Coordinación Técnica Legal y de Relacionamiento Institucional del MPBA; Marina Bericua, Corporate, External and Legal Affairs, Directora Asuntos Públicos, Externos y Legales (CELA) - CET (Chicas en Tecnología) Board Member; Jorge Cella, Director Microsoft (Business Leader); y Mariana Freire, Account Director Public Sector and Health.

