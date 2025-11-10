Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Información General |Investigación del Conicet y Harvard

Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años

Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
10 de Noviembre de 2025 | 09:52

Escuchar esta nota

Un equipo internacional de científicos liderado por investigadores del CONICET logró identificar un linaje genético desconocido hasta ahora que puede considerarse propio del centro de Argentina. El hallazgo, publicado en la revista Nature, representa un avance fundamental en el conocimiento sobre la historia poblacional de Sudamérica y ofrece una nueva mirada sobre las raíces genéticas de los argentinos.

El estudio, encabezado por Rodrigo Nores del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba, en colaboración con la Universidad de Harvard, analizó ADN antiguo de restos humanos hallados en distintas regiones del país. Los resultados revelaron la existencia de un componente genético que data de aproximadamente 8.500 años y que persiste en la población actual del centro de Argentina. Esto demuestra una continuidad biológica a lo largo de milenios, algo poco habitual en los procesos migratorios y de mestizaje que caracterizaron al continente.

El descubrimiento desafía la idea de que las poblaciones prehistóricas del actual territorio argentino fueron completamente reemplazadas por nuevas migraciones. Por el contrario, evidencia que en la región central y norte existió una base genética local que evolucionó en el tiempo, mezclándose con otras ascendencias pero sin perder su identidad original. Así, puede hablarse de un “linaje argentino” en sentido biológico, con raíces muy antiguas que aún se reflejan en la composición genética de la población moderna.

El trabajo analizó 344 muestras de ADN correspondientes a 310 individuos de 133 sitios arqueológicos distribuidos por el noroeste, noreste, este y centro del país. La investigación comenzó en 2017, dentro del proyecto internacional “Ancient DNA: The Americas Project”, con apoyo de la National Geographic Society. A lo largo de los años se incorporaron nuevas muestras, principalmente de restos hallados en Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe, lo que permitió ampliar la escala y robustez de los resultados.

El análisis genómico permitió rastrear tres movimientos migratorios principales en los que este linaje participó: hacia el noroeste argentino, donde se mezcló con ascendencias andinas; hacia la región pampeana, donde se volvió dominante hace unos 800 años; y hacia el Gran Chaco, donde interactuó con componentes genéticos amazónicos. Los investigadores estiman que la diferenciación entre las poblaciones del Cono Sur y otras regiones de Sudamérica comenzó hace más de 10 mil años, lo que aporta una nueva perspectiva sobre la diversidad genética del continente.

LE PUEDE INTERESAR

Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable

LE PUEDE INTERESAR

Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego

Para los autores, este descubrimiento no solo aporta información científica sino también simbólica. Permite comprender que la identidad argentina, más allá de los aportes europeos, africanos o migratorios recientes, incluye una raíz genética local de enorme antigüedad. Esa continuidad entre pasado y presente ofrece una nueva forma de pensar la historia biológica del país y refuerza el valor del patrimonio humano y arqueológico del territorio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo
Últimas noticias de Información General

Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable

Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego

'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes

Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Policiales
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
Deportes
Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"
Scaloni desafectó a cuatro "pesos pesados" por un insólito motivo: ¿quién va a jugar contra Angola?
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa
La Ciudad
Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
Reserva de Punta Lara: denuncian usurpaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla