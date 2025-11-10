Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"

También reveló que su ex, el platense Leo Fariña, le debe 42 mil dólares

10 de Noviembre de 2025 | 11:38

Escuchar esta nota

Karina Jelinek fue entrevistada por Infama y una de las primeras preguntas que le hicieron fue por su casamiento con Flor Parise, previsto para fines de este año en una playa de Tulum, en México.

“Quería saber si se van a casar con Flor o no, ¿para cuándo al final?”, le preguntó Laura Ubfal, y ella respondió: “Yo qué sé, no sé, no sé, porque en su momento era algo simbólico, en una isla, en Tulum, un hotel que siempre me invitan los dueños porque necesitan promoción del lugar. Entonces yo le hago contenido en redes sociales y voy unos días, está buenísimo eso. Nos ofrecieron eso como algo de diversión, pero en realidad no, no es nada serio. Y ya pasó, no creo que lo haga”.

“¿Te molesta que siempre estén hablando de vos y de Flor y dicen: 'Es una pareja tóxica, se separan, van, vienen, se llevan mal'”, le consultaron, y ella contestó: “Ah, estás tirando mucha información. No me molesta porque es verdad. Yo soy un poco tóxica, no me gustan muchas cosas. Lo admito y eso ya es un gran paso”.

"A veces soy celosa de lo que me interesa y de lo que realmente me perturba. Soy de Aries. ¿Sabés por qué me considero un poco tóxica? Porque a veces yo me descargo con mis redes sociales. Me enojo como todas, como Wanda, y tenemos un montón de público que, para mí, son como psicólogos que me escuchan, porque no le quiero llevar problemas a mi familia, a contarle a mi mamá, a mi papá estas cosas. Entonces digo: 'Ay, no, estoy así, me descargo'. Al otro día me quiero morir”, explicó la modelo.

Por otro lado, volvió a hablar de su exmarido, el platense Leonardo Fariña, y contó que aún le debe dinero. Unos 42 mil dólares que ella le prestó en el momento en que fueron marido y mujer.

