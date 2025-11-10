Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia

Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
El Gobierno dice que el acuerdo comercial con EEUU está "prácticamente cerrado" y viaja el canciller Quirno
Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"
Escuela otra vez sin agua ni clases en La Plata: "Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo"
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre
Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
"Pungas" en UNO: disfrutaba de un show en La Plata y sintió un “manotazo”
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Scaloni desafectó a cuatro "pesos pesados" por un insólito motivo: ¿quién va a jugar contra Angola?
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
El Senado de Estados Unidos busca poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El actor y productor argentino, Nico Vázquez, viajó a para filmar las piezas promocionales de la segunda temporada de "Rocky", que estrenará el 15 de enero de 2026 en el Teatro Lola Membrives. Durante la visita, también participó de la mítica carrera “Rocky Run”, el evento más emblemático de la ciudad.
Las filmaciones se realizaron en los escenarios más icónicos de la saga cinematográfica, incluyendo el barrio de "Rocky" y los históricos escalones del Museo de Arte de Filadelfia, donde miles de fanáticos se acercan a diario para revivir el clásico momento del personaje interpretado por Silvester Stallone.
Durante su estadía, Vázquez participó además de la tradicional “Rocky Run”, una carrera que se realiza cada año en Filadelfia y reúne a más de 30.000 participantes. Vestido como "Rocky", completó el recorrido, ubicándose en el puesto 308 y en el puesto 16 dentro de su categoría de edad, generando gran entusiasmo entre fanáticos y competidores.
La protagonista Dai Fernández, quien interpreta a Adrian en la obra, acompañó a Nico durante la grabación y las actividades promocionales, aunque no participó de la carrera. Y en la producción se los pudo ver a los besos. También formaron parte de la experiencia el director Mariano Demaría y el productor Damián Armocida, acompañando el rodaje y la producción en la ciudad.
Este viaje es el segundo que hacen juntos, pero el primero ya como pareja oficial, luego de que él se separara de Gimena Accardi y ella de Gonzalo Gerber.
Las imágenes registradas formarán parte de la campaña promocional de la nueva temporada de "Rocky", mientras el equipo se prepara para regresar a Buenos Aires y cerrar la exitosa primera temporada el próximo 30 de noviembre.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Así fue el debut de Moria Casán: "Feliz"
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí