Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia

Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia
10 de Noviembre de 2025 | 11:47

El actor y productor argentino, Nico Vázquez, viajó a para filmar las piezas promocionales de la segunda temporada de "Rocky", que estrenará el 15 de enero de 2026 en el Teatro Lola Membrives. Durante la visita, también participó de la mítica carrera “Rocky Run”, el evento más emblemático de la ciudad.

Las filmaciones se realizaron en los escenarios más icónicos de la saga cinematográfica, incluyendo el barrio de "Rocky" y los históricos escalones del Museo de Arte de Filadelfia, donde miles de fanáticos se acercan a diario para revivir el clásico momento del personaje interpretado por Silvester Stallone.

Durante su estadía, Vázquez participó además de la tradicional “Rocky Run”, una carrera que se realiza cada año en Filadelfia y reúne a más de 30.000 participantes. Vestido como "Rocky", completó el recorrido, ubicándose en el puesto 308 y en el puesto 16 dentro de su categoría de edad, generando gran entusiasmo entre fanáticos y competidores.

La protagonista Dai Fernández, quien interpreta a Adrian en la obra, acompañó a Nico durante la grabación y las actividades promocionales, aunque no participó de la carrera. Y en la producción se los pudo ver a los besos. También formaron parte de la experiencia el director Mariano Demaría y el productor Damián Armocida, acompañando el rodaje y la producción en la ciudad.

Este viaje es el segundo que hacen juntos, pero el primero ya como pareja oficial, luego de que él se separara de Gimena Accardi y ella de Gonzalo Gerber.

Las imágenes registradas formarán parte de la campaña promocional de la nueva temporada de "Rocky", mientras el equipo se prepara para regresar a Buenos Aires y cerrar la exitosa primera temporada el próximo 30 de noviembre.

