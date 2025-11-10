VIDEO. Así fue el debut de Moria Casán: "Feliz"

Moria Casán volvió este lunes a la televisión con un nuevo programa por las mañanas de El Trece y sorprendió con un sketch protagonizado por sí misma en el cual se preguntaba cómo iba a hacer para madrugar, después de toda una vida dedicada a trabajar por las noches tanto en televisión como en teatro.

“¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”, dijo Moria y se respondió: "Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby“.

“Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”, continuó.

La diva contó lo que estuvo haciendo en el último tiempo: “Estuve estudiando Kabbalah. Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”.

“Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”, detalló Moria.

A Casán la acompaña un panel integrado por: Mercedes Ninci, Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi y el Dr. Guillermo Capuya.