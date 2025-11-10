La Provincia posterga el vencimiento de varios impuestos

El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
Fueron prorrogados para el mes de diciembre, según se informó
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, que originalmente operaba el 12 de noviembre.
La medida, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, busca asegurar que todas las personas contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, y contempla razones operativas que motivaron el cambio en la fecha límite.
Desde el organismo destacaron que quienes estén al día con el fisco y adheridos al débito automático mantendrán el beneficio de hasta un 10 por ciento de descuento al momento del pago.
Desde ARBA recordaron que el tributo puede abonarse a través de su sitio web oficial (www.arba.gov.ar), con tarjeta de crédito o mediante cajeros automáticos, tras generar el código de pago electrónico. También está disponible la opción de pago digital por medio de la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la app.
Quienes opten por la modalidad presencial podrán concurrir a entidades bancarias habilitadas o centros de cobro de Provincia Net Pagos.
En paralelo, el organismo fiscal también modificó el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, que pasó del 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2025.
