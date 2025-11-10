VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Gritos espeluznantes como si fueran de las tétricas películas del cineasta Alfred Hitchcock resonaron e hicieron saltar de la cama a los vecinos el fin de semana en 2 y 38, en La Plata.
Se trató de un desesperado pedido de ayuda de una joven que fue abordada en la vereda por dos motochorros tremendamente violentos y a punta de pistolas.
La joven pasada por el lugar cuando fue sorprendida por dos ladrones motorizados que intentaron a la fuerza quitarle sus pertenencias. Uno de ellos la toma por detrás pero la víctima opone resistencia y se aferra a lo que pareciera ser una cartera. En ese momento, la arrojan al suelo y la arrastran sobre la acera en el intento de lograr la sustracción de ese bien.
El peor momento se produjo en medio del forcejeo entre el ladrón y la víctima, cuando el otro malviviente que estaba en la moto le insiste a su compañero que ejecute a la chica. "¡Pegale un tiro!"¡Pegale un tiro!", fue el pedido casi imperativo del motochorro.
Justo en ese instante, tras escuchar los gritos de ayuda, los vecinos de la cuadra salen a la vereda en forma simultánea y van tras los motochorros que aceleraron la marcha y se esfumaron de la escena.
Con la alarma de seguridad de la cuadra ya sonando de fondo y a la espera de presencia policial, los frentistas se encargaron de brindarle asistencia a la víctima que quedó sentida sobre la acera a causa de los golpes y la situación de shock causada por la salvaje embestida delictiva.
El episodio no pasó de desapercibido en el barrio en donde se vivió un extremo momento de tensión y reavivó la problemática de la inseguridad en la zona.
