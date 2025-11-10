Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Ocurrió anoche en Tolosa. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas
Un joven de 22 años fue asesinado anoche de dos balazos en La Plata cuando se encontraba con un amigo, quien tenía conflictos previos con uno de los agresores. Según el parte policial al que accedió EL DIA, la víctima fue identificada como Hugo Agustín González, quien fue trasladado en un auto particular al Hospital Gutiérrez con dos heridas de arma de fuego, una en la espalda y otra en la cabeza. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció poco después.
El hecho ocurrió en 118 y 521, en Tolosa, cuando González se encontraba con un amigo apodado “Mulla” y al lugar llegaron varios hombres que, según allegados, buscaban a ese compañero por un conflicto de vieja data.
En medio del cruce, la víctima le habría sacado la gorra a uno de los presentes y se la devolvió; pero minutos más tarde, el hombre identificado con las siglas D.M.V (22), y con domicilio en 18 entre 530 y 531, volvió acompañado por dos masculinos y le efectuó varios disparos.
Oficiales de la Comisaría Sexta acudieron al lugar donde encontraron un tumulto de vecinos que arrojaban objetos contundentes, lo que dificultó el acceso de la policía al lugar.
La causa quedó caratulada como homicidio y está a cargo de la UFI 11 de La Plata de Álvaro Garganta. También interviene el Juzgado de Garantías N°5, de Marcela Garmendia.
En el expediente se solicitó la intervención de peritos y la colaboración de la DDI para avanzar en la identificación plena de los autores y en el secuestro de pruebas. Por el momento no se informó sobre detenciones.
