Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Policiales

Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos

Ocurrió anoche en Tolosa. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas

Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
10 de Noviembre de 2025 | 10:23

Escuchar esta nota

Un joven de 22 años fue asesinado anoche de dos balazos en La Plata cuando se encontraba con un amigo, quien tenía conflictos previos con uno de los agresores. Según el parte policial al que accedió EL DIA, la víctima fue identificada como Hugo Agustín González, quien fue trasladado en un auto particular al Hospital Gutiérrez con dos heridas de arma de fuego, una en la espalda y otra en la cabeza. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció poco después.

El hecho ocurrió en 118 y 521, en Tolosa, cuando González se encontraba con un amigo apodado “Mulla” y al lugar llegaron varios hombres que, según allegados, buscaban a ese compañero por un conflicto de vieja data.

En medio del cruce, la víctima le habría sacado la gorra a uno de los presentes y se la devolvió; pero minutos más tarde, el hombre identificado con las siglas D.M.V (22), y con domicilio en 18 entre 530 y 531, volvió acompañado por dos masculinos y le efectuó varios disparos.

Oficiales de la Comisaría Sexta acudieron al lugar donde encontraron un tumulto de vecinos que arrojaban objetos contundentes, lo que dificultó el acceso de la policía al lugar. 

La causa quedó caratulada como homicidio y está a cargo de la UFI 11 de La Plata de Álvaro Garganta. También interviene el Juzgado de Garantías N°5, de Marcela Garmendia.

En el expediente se solicitó la intervención de peritos y la colaboración de la DDI para avanzar en la identificación plena de los autores y en el secuestro de pruebas. Por el momento no se informó sobre detenciones.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

Noche negra con otro sueño roto y futuro complejo
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata

Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia

Marcela Acuña agredió a cinco penitenciarias
La Ciudad
Escuela otra vez sin agua ni clases en La Plata: "Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo"
Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
Espectáculos
“Belén”: la candidata al Oscar de Argentina llega a la tevé
La charla secreta de Maxi López y Mauro Icardi
Dua Lipa en Argentina; despliegue, glamour y guiños: lo que dejaron dos noches top
Se conoció el primer avance de la biopic de Michael, y hay polémica
Chau amor: Eva de Dominici se habría separado
Información General
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Deportes
Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"
Scaloni desafectó a cuatro "pesos pesados" por un insólito motivo: ¿quién va a jugar contra Angola?
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
VIDEO. Súper baile de Boca: derrotó a River y está en la Copa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla