Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"

El alivio llegó antes de tiempo para todo Gimnasia. Con los resultados que se dieron anoche, el Lobo aseguró su permanencia en la Primera División y su entrenador, Fernando Zaniratto, no tardó en festejarlo.

El DT publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen icónica: su celebración en el Monumental tras la histórica victoria ante River, un triunfo que no se daba desde 2005. Sobre la foto, escribió un mensaje corto pero cargado de emoción: “Vamos loboooo”.

El gesto sintetiza el desahogo de un equipo que atravesó una temporada irregular, pero que logró escaparle al descenso en el tramo final. El Lobo quedó a salvo de Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi, tres de los que pelean en la zona roja, y podrá jugar con menos presión el cierre del torneo.

Sin embargo, Zaniratto no se conforma. Gimnasia se ubica 27° en la tabla anual, con solo cuatro puntos de ventaja sobre los últimos, y esta tarde desde las 17 enfrentará a Vélez en el Bosque. La consigna es clara: ganar para cerrar el año con aire y no volver a mirar de reojo la zona baja.