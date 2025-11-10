Escuela otra vez sin agua ni clases en La Plata: "Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo"

La comunidad educativa de la Escuela Especial N°514, ubicada en 2 y 33, volvió a sufrir la suspensión de clases debido a problemas edilicios que ya se repiten con preocupante frecuencia. El viernes pasado los alumnos no tuvieron clases por inconvenientes con el suministro de agua y los baños, y este lunes la situación se repitió, dejando nuevamente a los chicos sin poder asistir.

“Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo de la solución”, expresaron con enojo y cansancio los padres y madres de los alumnos, que aseguran atravesar el mismo conflicto desde comienzos del ciclo lectivo.

La institución, que forma parte del plan de escuelas del Municipio, depende ahora de que la Municipalidad de La Plata realice los trabajos de reparación necesarios. “El problema sucedió al comienzo del año, cuando directamente no pudieron iniciar las clases”, recordaron las familias, en relación al episodio de marzo pasado que fue reflejado por El Día.

Ante la falta de respuestas, los padres mantuvieron una reunión en las últimas horas y lograron llegar a una audiencia urgente al Consejo Escolar de La Plata, con la intención de exigir un compromiso concreto y una solución definitiva.