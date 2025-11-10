Lunes con baja presión en La Plata: a qué barrio afecta y la explicación de Absa

Este lunes un barrio de La Plata padece baja presión de agua, con un termómetro que va en aumento. Desde Absa se informó que se realizan trabajos de mantenimiento sobre la red de agua en la intersección de las calles 54 y 24.

"Las tareas podrían ocasionar baja presión en zonas aledañas a la posición de trabajo", se precisó desde la empresa prestataria. Es por eso que en muchos hogares de esa zona de La Loma el suministro se verá afectado por estas tareas.

En ese sentido Absa solicitó a los usuarios "utilizar las reservas de agua en instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles".