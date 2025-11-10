Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027

Con la presencia del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, se realizó este mediodía al acto de licitación pública para el Acceso a Citty Bell de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

El mismo se llevó a cabo este mediodía en el salón Dorado de la Municipalidad. En un mes se conocerá cuál es la empresa seleccionada, las obras comenzarían en febrero de 2026 y apuntan a que estén finalizadas en 2027.

En la jornada estuvieron presentes las empresas viales que competirán para realizar la obra del nuevo distribuidor en City Bell. El proyecto contempla un enlace directo entre la Autopista y el Camino Parque Centenario, generando un nuevo acceso estratégico a la zona norte de la Ciudad.

Con una inversión estimada en más de 20 millones de dólares y un plazo de ejecución de 18 a 20 meses, la obra incluye aproximadamente 2 kilómetros de nuevo trazado, con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval, y la construcción de un terraplén con alturas de entre 1,8 y 7 metros.

Se estima que más de 36.000 usuarios diarios se verán beneficiados por esta nueva conexión, que también favorecerá la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.