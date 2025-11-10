Presupuesto 2026: la Provincia le baja el pulgar al pedido de intendentes por un fondo fijo para los municipios

Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027
Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027
Lunes con baja presión en La Plata: a qué barrio afecta y la explicación de Absa
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Presupuesto 2026: la Provincia le baja el pulgar al pedido de intendentes por un fondo fijo para municipios
El Gobierno dice que el acuerdo comercial con EEUU está "prácticamente cerrado" y viaja el canciller Quirno
Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"
Escuela otra vez sin agua ni clases en La Plata: "Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo"
Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre
Gimnasia se salvó del descenso y hoy enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones, hora y TV
Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
"Pungas" en UNO: disfrutaba de un show en La Plata y sintió un “manotazo”
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco reconoció en conferencia de prensa que “es inconveniente” avanzar con la idea por el contexto actual de ajuste y recortes de fondos por parte de la administración de Javier Milei. También habló del posible diálogo con Diego Santilli
Escuchar esta nota
En medio de las primeras negociaciones para avanzar con el Presupuesto 2026, el Gobierno de Axel Kicillof buscó bajarle el pulgar a la idea de algunos intendentes bonaerenses que salieron a pedir que se incluya un fondo fijo para sus municipios y no atado al endeudamiento que proyecta la Provincia.
Así lo hizo saber el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien si bien dijo que el proyecto “entra en un marco de negociación”, reconoció que “es inconveniente” para la Provincia avanzar con la idea de algunos intendentes, sobre todo en el contexto actual de ajuste y recortes de fondos por parte de la administración de Javier Milei.
“La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y así destinar una parte a los municipios. Si ponés un fondo fijo que no esté vinculado a ningún recurso adicional son fondos propios que va a tener que repartir la Provincia. Y eso es un poco inconveniente. Sobre todo, por la posición en la que estamos”, señaló el funcionario este lunes en conferencia de prensa.
El proyecto de ley de financiamiento para 2026 que envió Kicillof a la Legislatura incluye un apartado para tomar deuda hasta por US$1.990 millones. La idea es que el 8% de ese total sea destinado automáticamente a los intendentes según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559. Pero si la toma de deuda es menor, las comunas recibirán menos. Y los intendentes quieren que los montos sean fijos.
“En otro momento se pudo hacer (lo del monto fijo), pero la situación económico-financiera que estamos padeciendo como consecuencia de las políticas y recorte de los fondos nacionales de casi 13 billones pesos, la caída de la recaudación y de la coparticipación” complejizan la situación, agregó Bianco.
Ante esta coyuntura, signada por la escasez de recursos, defendió la idea de que el fondo para las comunas debe estar atado al financiamiento. En ese sentido, dijo que “se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el Gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales a través de los instrumentos de financiamiento”.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno dice que el acuerdo comercial con EEUU está "prácticamente cerrado" y viaja el canciller Quirno
En otro tramo de la conferencia de prensa, Bianco hizo referencia a la deuda que mantiene Nación con la administración provincial y al posible diálogo con Diego Santilli, el designado ministro del Interior.
"Le escribí a Santilli para pedirle una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, que retomen la obra pública, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, todo eso fue planteado”, sostuvo la mano derecha de Kicillof.
Sin embargo, dijo que no recibió respuesta del dirigente del PRO, por lo que elevará el pedido de audiencia por los canales formales, que incluyen una nota por mesa de entrada del ministerio correspondiente. “Debe estar ocupado porque tiene dos laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro, así que seguramente cuando jure como ministro que no va a tener la otra parte del trabajo me va a contestar", sostuvo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí