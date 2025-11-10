Scaloni desafectó a cuatro "pesos pesados" por un insólito motivo: ¿quién va a jugar contra Angola?

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por el entrenador Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección argentina jugará frente a Angola en Luanda.

Según informó la AFA, el mediocampista del Chelsea padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Además, se corre el rumor de que el DT no convocaría a jugadores del fútbol argentino, en medio de una instancia definitoria en relación al futuro de varios clubes, entre estos River y Boca.