El Senado de Estados Unidos busca poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia
Un acuerdo bipartidista permitirá el financiamiento gubernamental hasta fines de enero
El Senado de Estados Unidos avanzó durante la noche del domingo en la aprobación de un paquete de presupuestos bipartidista con el objetivo de poner fin al cierre del Gobierno más prolongado de su historia, que alcanzó su día número 40.
La Cámara Alta votó 60-40 para avanzar en el paquete presupuestario que financiaría la mayoría de las agencias federales a los niveles actuales hasta el 30 de enero, y proporcionaría fondos durante todo el año fiscal al Departamento de Agricultura, al Departamento de Asuntos de Veteranos, a los proyectos de construcción militar y a las operaciones del Congreso.
Este paquete garantizará la financiación anual del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), cuya continuidad se ha visto amenazada por el prolongado cierre gubernamental.
Como parte del acuerdo de los demócratas para poner fin al cierre, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, prometió a los senadores demócratas una votación "a más tardar en la segunda semana de diciembre" para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), que expiran a fin de año.
Tras la votación procesal clave para poner fin al obstruccionismo legislativo, es posible que el paquete presupuestario sea aprobado en la votación final del Senado. La propuesta revisada aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y enviada al presidente Donald Trump para su firma.
