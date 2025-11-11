Iba rumbo a su trabajo y fue abordado por tres ladrones

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Un empleado de 35 años fue asaltado durante las últimas horas mientras caminaba rumbo al trabajo por calle 82, entre 18 y 19, en un sector de Altos de San Lorenzo.
Eran cerca de las seis cuando tres hombres -uno de ellos, aparentemente menor de edad- lo interceptaron a mitad de cuadra. Uno de los atacantes lo apuntó con un arma de fuego y lo amenazó de muerte, mientras los otros le revisaban los bolsillos.
El hombre, temiendo por su vida, no ofreció resistencia. En cuestión de segundos le sustrajeron el teléfono celular, la tarjeta SUBE, el documento de identidad, el registro de conducir y una suma de dinero en efectivo.
Los asaltantes escaparon corriendo por calle 82 hacia 18 y luego continuaron en dirección a 80, hasta perderse de vista entre la oscuridad de la madrugada.
No hubo testigos ni cámaras de seguridad en la zona que permitieran reconstruir la secuencia. La causa fue caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego, y los investigadores buscan determinar la identidad de los tres sospechosos, uno de los cuales sería menor de edad.
