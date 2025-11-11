Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |FERNANDO ZANIRATTO EN CONFERENCIA DE PRENSA

“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

El DT hizo un análisis de la victoria ante Vélez, y sostuvo que ahora “vamos a intentar clasificar entre los ocho mejores equipos de la Zona”

“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

Fernando Zaniratto en conferencia de prensa / EL DIA

11 de Noviembre de 2025 | 03:09
Edición impresa

Luego del triunfo de Gimnasia en condición de local ante Vélez, el entrenador albiazul, Fernando Zaniratto destacó el trabajo de sus dirigidos, y expresó la alegría de su situación actual, “estoy muy orgulloso”.

Con relación con el análisis del juego, mencionó el buen trabajo realizado en la etapa inicial: “Tuvimos un gran primer tiempo. Aunque el segundo nos costó un poco más, seguramente por el cansancio y porque el rival se nos vino encima”. A su vez agregó: “Por momentos no podíamos tener la pelota, pero sí concretamos con el contraataque que generamos”.

Por su parte, se encargó de espantar a los fantasma al declarar: “El objetivo de la permanencia ya quedó atrás. Ahora buscaremos meternos entre los mejores ocho equipos de nuestra zona, lo vamos a intentar”, mientras que le pidió apoyo al triperío: “A la gente le pido paciencia, porque no depende solo de nosotros”. A su vez, también expresó la dificultad de llegar al triunfo, teniendo en cuenta que fueron días complejos para el plantel por la falta de pago: “Era muy difícil ganar, no solo por la situación de la semana, sino por la situación futbolística. Si bien le ganamos a River, no estábamos en una posición favorable. Yo se bien que con Vélez se sufre, los conozco de Juveniles, sabía que íbamos a sufrir. Pero tenemos esa cuota de efectividad que antes no teníamos”.

Al ser consultado sobre la “receta” de como él junto a su cuerpo técnico mejoraron el rendimiento del equipo tiró: “Nuestro secreto es el trabajo, acá no es que se cambió la mentalidad. Acá se trabajó y en pos de los objetivos logrados el equipo logró sacarse una mochila muy pesada”. Además, le dio una cuota responsabilidad al triunfo ante el Millonario de la semana pasada: “Trabajamos para esto. Mejoramos en lo anímico. Sirvió mucho el resultado contra River. Estos futbolistas están trabajando muy bien, y se están exigiendo al máximo”.

Por otro parte, y un tema que tiene pendiente a gran parte de los hinchas, es su futuro como entrenador del primer equipo. En ese sentido, el interino sostuvo: “Yo solo pienso en mi trabajo, no soy yo el que decide si voy a seguir acá, de eso se encargan otras personas”.

 

“Me genera mucha emoción este presente. Siempre lo dije, Gimnasia es mi vida”

 

En cuanto a lo personal, Lucho se emocionó al contar el presente que le toca vivir: “Me genera emoción esto. Siempre lo dije, Gimnasia es mi vida, y que se den los resultados, que se de esta chance es algo que me emociona”.

Por último, dejó algunos elogios para los pibes, además de hablar sobre el gran momento de Nicolás Barros Schelotto, y el partido aparte que le tocó jugar, tras enfrentar a su padre: “Es un chico que está aprendiendo. En ningún momento le pesó dar el salto a primera división. Es muy bueno, hay que tenerle paciencia como a todos los chicos”.

