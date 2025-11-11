Destrozan un blindex para meterse a robar en un museo

El Museo de los Trabajadores, ubicado en calle 51 entre 3 y 4, fue blanco de un robo que, según se proyecta, ocurrió entre la noche del sábado y la tarde del domingo. Según pudo saber este diario, el establecimiento había permanecido abierto hasta las 22:30 del sábado por la presentación de un libro y fue cerrado con normalidad. Sin embargo, al día siguiente, cerca de las 20:00, recibió un aviso de la empresa de alarmas que informaba que la puerta del edificio estaba abierta. Al llegar al lugar, encontró la puerta blindex interior destrozada, varias vitrinas corridas y distintas salas revueltas.

Entre los objetos sustraídos figuran una campera de cuero, una rompeviento, una lata con juguetes, un televisor y un parlante. La directora expresó su indignación por el daño material y simbólico, dado el valor histórico de las piezas sustraídas. El sistema de cámaras no estaba operativo y la alarma no había sido activada al cierre del museo, por lo que se presume que los delincuentes ingresaron por la puerta principal durante la madrugada.