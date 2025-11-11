Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FATAL ACCIDENTE EN 122 Y 60

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión

La Región ya suma 63 víctimas viales en el año / EL DIA

11 de Noviembre de 2025 | 02:03
La Región otra vez de luto por una nueva tragedia vial. Marcelo Oscar De Rosa, de 58 años, perdió la vida ayer tras un violento accidente entre su moto y un camión en la intersección de la avenida 122 y 60, uno de los puntos de tránsito más intensos y peligrosos de esa zona. Con su fallecimiento, ya son 63 las víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2025, apenas una menos que las registradas durante todo el año pasado.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en horas de la mañana ayer, cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por un choque en la rotonda. Al llegar, los agentes se encontraron con una escena dramática: un camión Mercedes Benz con acoplado, conducido por un hombre de 58 años, había impactado contra una motocicleta Keller 110 roja.

De Rosa, que manejaba el rodado menor, yacía inconsciente sobre el asfalto, con graves heridas en el tórax y la pelvis. Fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital San Martín, donde pese a los esfuerzos médicos falleció poco después de ser ingresado. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el camionero habría intentado esquivar al motociclista segundos antes del impacto, pero no logró evitar la colisión.

La mecánica exacta del siniestro es materia de investigación: se analizarán las cámaras de seguridad de la zona y las pericias de Policía Científica para determinar si hubo exceso de velocidad, una maniobra imprudente o un posible error de cálculo al girar sobre la avenida.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la UFI N° 10 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia.

Vecinos del lugar señalaron que ese cruce de 122 y 60, donde confluyen camiones, colectivos y motos a toda hora, “se volvió un punto peligroso del tránsito”, y que “no hay controles ni orden en los horarios pico”. El caso de Marcelo De Rosa se suma a una serie de muertes recientes que exponen el preocupante ritmo de la siniestralidad en la región. Solo un día antes, el domingo, una joven de 25 años, Camila Despoux, había fallecido tras un violento choque en Camino Rivadavia, en Ensenada, donde su vehículo terminó dentro de un zanjón luego de perder el control.

