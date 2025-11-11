Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables

Según el Informe Económico de la Cámara de Comercio de La Plata, en octubre la venta de autos cero kilómetro en la Ciudad creció un 23 por ciento interanual. El alza superó el promedio nacional y provincial.

A contramano, el mercado de usados mostró un leve retroceso del 1,3 por ciento respecto al mismo mes de 2024, aunque con una caída más moderada que el registrado en el territorio bonaerense (-4,9 por ciento) y a nivel país (-3,4 por ciento).

El dato local no es menor: en un contexto nacional de cautela y recomposición del consumo, La Plata logró posicionarse por encima del promedio histórico de los últimos seis años, con 11.506 patentamientos entre enero y octubre de 2025 —un 21 por ciento más que la media histórica— y 33.773 transferencias de usados, un 11 por ciento superior al promedio.

La tendencia se replica parcialmente en Nación y en la provincia de Buenos Aires, pero la capital bonaerense muestra un desempeño estable que resiste mejor las fluctuaciones del mercado automotor. Así lo detalló el informe: “El crecimiento interanual de las inscripciones locales superó al de Nación (+17,5 por ciento) y Provincia (+24,2 por ciento).

las claves de la mejora

Juan Ignacio Giner, gerente de Renault Ciara de Grupo Randazzo (calle 44 y 141), expresó a EL DIA que “la clave del repunte está en la recuperación de la financiación”. Además, agregó: “Empezaron a aparecer tasas accesibles para la gente. Hoy podés comprar un 0km poniendo el 60 por ciento del valor y financiar el resto en 18 ó 20 meses a tasa cero. Eso no estaba el año pasado. Y cuando hay crédito, el mercado se mueve”.

Los planes de ahorro —una modalidad que sigue vigente y popular entre las terminales— sumaron en todo el país unas 390.000 suscripciones en 2025, frente a las 330.000 del año pasado. “De cada diez argentinos que se anotan en un plan, cuatro o cinco terminan retirando el auto. Y eso alimenta la masa de patentamientos”, sumó el gerente.

autos usados

Mientras el cero kilómetro volvió a tomar impulso, el mercado de autos usados se mostró más prudente, atado a la incertidumbre económica y al clima electoral. “En los últimos meses vimos un freno momentáneo. Cuando se acercan las elecciones, la gente se vuelve más conservadora, posterga gastos e inversiones hasta ver cómo se acomoda la economía”, señaló Gonzalo Pavón, encargado de ventas de Peara (calle 44 y 143) de Grupo Randazzo.

Pavón manifestó que “las ventas se achicaron entre fines de octubre y principios de noviembre, pero ahora están retomando su nivel habitual”. Según su estimación, el crecimiento en lo que va del año osciló entre un 10 y un 20 por ciento más respecto del primer semestre de 2024.

La relación entre ambos segmentos —usados y 0km— suele ser de tres a uno: por cada vehículo nuevo que se patenta, se venden entre tres y cuatro usados.

En la Ciudad, las transferencias pasaron de 30.400 entre enero y octubre de los últimos 6 años, a 33.773 entre enero y octubre de 2025. “El usado depende mucho de la financiación. Cuando las terminales y los bancos bajan las tasas, se nota enseguida. Pero el crédito para usados es más difícil, porque lo maneja el particular o el agenciero, y no siempre hay líneas preferenciales”, advirtió Giner.

A pesar de las diferencias entre segmentos, los números reflejan una recuperación sostenida del mercado automotor local, apoyada en las facilidades crediticias y en la reapertura de la demanda.

Asimismo, para los concesionarios platenses, el panorama es alentador. “Hay más movimiento, más consultas y más operaciones concretadas”, coincidieron ambos representantes.